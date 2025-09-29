A fost lansată prima hartă care cuprinde cele peste 60 de muzee și case memoriale din București. Unde poate fi accesată

29-09-2025 | 14:26
bucuresti

Pentru prima dată, Bucureştiul dispune de o hartă centralizată a muzeelor şi caselor memoriale – un instrument esenţial, disponibil atât în format tipărit, cât şi digital, care facilitează accesul publicului la patrimoniul cultural al oraşului.

Aura Trif

Harta (hartamuzeelor.ro) reuneşte peste 60 de muzee şi case memoriale şi a fost gândită ca un cadou practic şi necesar, menit să transforme curiozitatea în obicei, iar vizitele la muzeu în experienţe accesibile şi fireşti. Este disponibilă gratuit în spaţiile culturale partenere şi poate fi consultată şi online, pe site-ul www.hartamuzeelor.ro.

Proiectul a fost realizat de Weekend Sessions, o iniţiativă culturală care, din 2021, activează grădinile publice, curţile muzeelor şi patrimoniul prin evenimente participative – alături de partenerii săi de lungă durată, UniCredit Bank şi Rompetrol, cu suţinerea Primăriei Capitalei şi al ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti.

„Ne bucurăm să lansăm această hartă ca pe un pas firesc şi necesar. Bucureştiul avea nevoie de un instrument clar, vizual, care să pună pe aceeaşi pagină muzeele oraşului. Credem că o lume deschisă către cultură şi frumos nu are cum să nu fie o lume mai bună. Harta este mai mult decât o resursă - este un gest de apropiere şi un cadou pentru oraş, ne dorim să alocăm resurse pentru a fi un instrument viu şi prezent”, a declarat Silvia Floares, fondator Weekend Sessions.

Acest demers reprezintă o premieră pentru Capitală şi contribuie la extinderea accesului publicului la spaţiile şi locurile culturale din Bucureşti. Prin această iniţiativă, ARCUB îşi reafirmă misiunea de a sprijini proiectele culturale relevante pentru comunitate şi de a aduce mai aproape de public patrimoniul artistic şi istoric al oraşului.

Sursa: News.ro

