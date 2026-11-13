Vama Română are o „mașină de fumat” care testează țigările confiscate și ajută anchetele penale

Rezultatele analizelor pot contribui la anchete penale, potrivit unui comunicat al instituţiei, conform Agerpres.
„În spatele denumirii 'maşina de fumat' se află un echipament tehnic specializat, de tip liniar, care funcţionează şi reproduce, în condiţii controlate, procesul de fumat al ţigaretelor, aspirând fumul după un regim prestabilit şi permiţând colectarea şi măsurarea emisiilor rezultate. Rezultatele obţinute reprezintă o caracterizare a produselor analizate şi pot contribui la verificarea conformităţii acestora cu cerinţele legale", a explicat şeful Laboratorului Vamal Central, Irina Giuşcă, în comunicat.
Cum ajută la anchetele penale
Potrivit sursei citate, analizele efectuate de specialiştii laboratorului susţin inclusiv anchete penale şi acţiuni de combatere a contrabandei, evaziunii fiscale şi traficului ilicit de mărfuri.
În 2025, Laboratorul Vamal Central a analizat 560 de probe şi a efectuat 3.080 de analize fizico-chimice.
Dintre probele analizate, 362 au fost aferente unor cauze penale, notează sursa citată.
Toate probele de produse accizabile şi cele care fac obiectul unor dosare de criminalitate economică şi evaziune fiscală sunt analizate de o echipă formată din 15 specialişti. Sistemul de lucru este asemănător cu cel al unui laborator de criminalistică, probele fiind prelevate în condiţii stricte.
Laboratorul Vamal a analizat mai mult de 200 de probe în 2026
În cazul ţigaretelor suspecte sau confiscate, analiza de laborator poate furniza informaţii tehnice relevante pentru stabilirea caracteristicilor şi compoziţiei produselor, în sprijinul activităţilor de control şi investigare.
Potrivit comunicatului, în acest an, Laboratorul Vamal Central a analizat aproape 200 de probe, toate aferente unor cauze penale şi primite de la autorităţile de control, instituţia neefectuând analize pentru firme.
Activitatea laboratorului nu se limitează la analiza produselor din tutun, acesta efectuând şi expertize fizico-chimice pentru încadrarea mărfurilor în Tariful vamal integrat şi identificarea produselor accizabile, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Analizele vizează, între altele, produse petroliere, produse alcoolice şi tutun, fiind utilizate pentru clarificarea încadrării tarifare şi fiscale, combaterea fraudelor şi evaziunii fiscale şi sprijinirea demersurilor de recuperare a prejudiciilor aduse bugetului de stat.
Dezvoltat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi al Guvernului României, Laboratorul Vamal Central este singurul laborator vamal din România şi face parte din Reţeaua Europeană a Laboratoarelor Vamale din cadrul Comisiei Europene - DG TAXUD.
Laboratorul este acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi funcţionează în cadrul unui sistem de management al calităţii.
Modernizarea capacităţii de analiză este susţinută şi prin proiecte finanţate din fonduri europene.