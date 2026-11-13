Vama Română are o „mașină de fumat” care testează țigările confiscate și ajută anchetele penale

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Masina de fumat 2
Autoritatea Vamală Română

Laboratorul Vamal Central din cadrul Autorităţii Vamale Române utilizează un echipament specializat, denumit „maşina de fumat”, care simulează fumatul simultan a zece ţigarete şi permite determinarea nivelurilor de nicotină, gudron şi monoxid de carbon.

autor
Ines Paris

Rezultatele analizelor pot contribui la anchete penale, potrivit unui comunicat al instituţiei, conform Agerpres.

„În spatele denumirii 'maşina de fumat' se află un echipament tehnic specializat, de tip liniar, care funcţionează şi reproduce, în condiţii controlate, procesul de fumat al ţigaretelor, aspirând fumul după un regim prestabilit şi permiţând colectarea şi măsurarea emisiilor rezultate. Rezultatele obţinute reprezintă o caracterizare a produselor analizate şi pot contribui la verificarea conformităţii acestora cu cerinţele legale", a explicat şeful Laboratorului Vamal Central, Irina Giuşcă, în comunicat.

Cum ajută la anchetele penale

Potrivit sursei citate, analizele efectuate de specialiştii laboratorului susţin inclusiv anchete penale şi acţiuni de combatere a contrabandei, evaziunii fiscale şi traficului ilicit de mărfuri.

În 2025, Laboratorul Vamal Central a analizat 560 de probe şi a efectuat 3.080 de analize fizico-chimice.

Recomandări Video

Dintre probele analizate, 362 au fost aferente unor cauze penale, notează sursa citată.

Toate probele de produse accizabile şi cele care fac obiectul unor dosare de criminalitate economică şi evaziune fiscală sunt analizate de o echipă formată din 15 specialişti. Sistemul de lucru este asemănător cu cel al unui laborator de criminalistică, probele fiind prelevate în condiţii stricte.

Masina de fumat 1
×

Autoritatea Vamală Română

Autoritatea Vamală Română

Autoritatea Vamală Română

Autoritatea Vamală Română

Autoritatea Vamală Română

ULTIMELE ȘTIRI

Un tânăr a fost rănit când căuta aur într-o mină închisă din Roșia Montană. A folosit un explozibil improvizat

Un tânăr a fost rănit când căuta aur într-o mină închisă din Roșia Montană. A folosit un explozibil improvizat

Un bărbat a fost reţinut după ce s-a dezbrăcat în faţa vânzătoarei care l-a prins când fura, în Costineşti

Un bărbat a fost reţinut după ce s-a dezbrăcat în faţa vânzătoarei care l-a prins când fura, în Costineşti

Rusia vrea să schimbe harta securității Europei. Pretențiile Moscovei pentru patru state NATO și Republica Moldova

Rusia vrea să schimbe harta securității Europei. Pretențiile Moscovei pentru patru state NATO și Republica Moldova

CELE MAI CITITE

„Sfârșitul lumii va fi pe 13 noiembrie 2026”. Cum au ajuns cercetătorii la concluzia că omenirea va dispărea la această dată

„Sfârșitul lumii va fi pe 13 noiembrie 2026”. Cum au ajuns cercetătorii la concluzia că omenirea va dispărea la această dată

Au plătit până la 600.000 de dolari pentru o viață pe mare. 203 pasageri ai navei Odyssey au fost abandonați în Cambodgia

Au plătit până la 600.000 de dolari pentru o viață pe mare. 203 pasageri ai navei Odyssey au fost abandonați în Cambodgia

Comasarea județelor Neamț și Bacău, pusă sub semnul întrebării. Harpa: „Nu putem redesena harta administrativă a ţării”

Comasarea județelor Neamț și Bacău, pusă sub semnul întrebării. Harpa: „Nu putem redesena harta administrativă a ţării”

Horoscop 13 noiembrie 2026, cu Neti Sandu. O zodie are de primit bani

Horoscop 13 noiembrie 2026, cu Neti Sandu. O zodie are de primit bani

Mihai Stoica pleacă de la FCSB. Gigi Becali: „Nu mai am încredere în el”

Mihai Stoica pleacă de la FCSB. Gigi Becali: „Nu mai am încredere în el”

Un fost șef al NATO cere trimiterea imediată de trupe britanice și franceze în Ucraina. „Nu putem aștepta un acord de pace”

Un fost șef al NATO cere trimiterea imediată de trupe britanice și franceze în Ucraina. „Nu putem aștepta un acord de pace”

Laboratorul Vamal a analizat mai mult de 200 de probe în 2026

În cazul ţigaretelor suspecte sau confiscate, analiza de laborator poate furniza informaţii tehnice relevante pentru stabilirea caracteristicilor şi compoziţiei produselor, în sprijinul activităţilor de control şi investigare.

Potrivit comunicatului, în acest an, Laboratorul Vamal Central a analizat aproape 200 de probe, toate aferente unor cauze penale şi primite de la autorităţile de control, instituţia neefectuând analize pentru firme.

Activitatea laboratorului nu se limitează la analiza produselor din tutun, acesta efectuând şi expertize fizico-chimice pentru încadrarea mărfurilor în Tariful vamal integrat şi identificarea produselor accizabile, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Analizele vizează, între altele, produse petroliere, produse alcoolice şi tutun, fiind utilizate pentru clarificarea încadrării tarifare şi fiscale, combaterea fraudelor şi evaziunii fiscale şi sprijinirea demersurilor de recuperare a prejudiciilor aduse bugetului de stat.

Dezvoltat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi al Guvernului României, Laboratorul Vamal Central este singurul laborator vamal din România şi face parte din Reţeaua Europeană a Laboratoarelor Vamale din cadrul Comisiei Europene - DG TAXUD.

Laboratorul este acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi funcţionează în cadrul unui sistem de management al calităţii.

Modernizarea capacităţii de analiză este susţinută şi prin proiecte finanţate din fonduri europene.

Ancheta continuă la liceul din Neamț, unde 22 de elevi au ajuns la spital acuzând stări de rău. Ce arată primele verificări

Sursa: Agerpres

Etichete: tigari, fumat, autoritatea vamala, ancheta, contrabanda,

Articol recomandat de sport.ro
Mihai Stoica și Dan Petrescu, anunțați din nou la același club: "Un miliard la sută așa se va întâmpla"
Mihai Stoica și Dan Petrescu, anunțați din nou la același club: "Un miliard la sută așa se va întâmpla"
Citește și...
62600055
Stiri Politice
Radu Miruţă, despre dosarele penale legate de SAFE: N-am fost citat, nu am nicio emoţie
Prim-vicepreşedintele USR, deputatul Radu Miruţă, a declarat vineri, la Târgu Jiu, că nu a fost citat în niciun dosar penal în legătură cu SAFE şi Rheinmetall, punctând că nu are emoţii cu privire la acest aspect.
Gta 6 profimedia
Stiri Diverse
O companie oferă 120.000 de euro unei persoane care să joace GTA VI, dar cu o condiție
Unui jucător i se oferă peste 100.000 de lire sterline (aproximativ 120.000 de euro) pentru a juca Grand Theft Auto VI, după ce compania americană de pariuri Kalshi a lansat o ofertă de angajare inedită pentru un „cercetător” care să analizeze jocul.
Adolescent telefon
Stiri Sociale
Adolescenții nu stau de vorbă cu părinții lor, dar povestesc totul pe internet. Care ar fi explicația
Un adolescent care abia dacă le povestește părinților cum și-a petrecut ziua, poate ajunge să-și mărturisească temerile, singurătatea sau problemele unui necunoscut, pe un forum online.
Parteneri

ALTE ȘTIRI

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme
iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău
iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Serbia - Germania doar cu copii în tribune și Olanda - Grecia, cele mai tari meciuri ale serii din Liga Națiunilor, pe Sport.ro!
Sport

Serbia - Germania doar cu copii în tribune și Olanda - Grecia, cele mai tari meciuri ale serii din Liga Națiunilor, pe Sport.ro!

Elveția U20 - România U20 azi, cu Alexandru Stoian, Ricardo Pădurariu, Ianis Tarbă sau David Matei! Debut în Elite League
Sport

Elveția U20 - România U20 azi, cu Alexandru Stoian, Ricardo Pădurariu, Ianis Tarbă sau David Matei! Debut în Elite League