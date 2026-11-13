Vama Română are o „mașină de fumat” care testează țigările confiscate și ajută anchetele penale

Rezultatele analizelor pot contribui la anchete penale, potrivit unui comunicat al instituţiei, conform Agerpres.

„În spatele denumirii 'maşina de fumat' se află un echipament tehnic specializat, de tip liniar, care funcţionează şi reproduce, în condiţii controlate, procesul de fumat al ţigaretelor, aspirând fumul după un regim prestabilit şi permiţând colectarea şi măsurarea emisiilor rezultate. Rezultatele obţinute reprezintă o caracterizare a produselor analizate şi pot contribui la verificarea conformităţii acestora cu cerinţele legale", a explicat şeful Laboratorului Vamal Central, Irina Giuşcă, în comunicat.

Cum ajută la anchetele penale

Potrivit sursei citate, analizele efectuate de specialiştii laboratorului susţin inclusiv anchete penale şi acţiuni de combatere a contrabandei, evaziunii fiscale şi traficului ilicit de mărfuri.

În 2025, Laboratorul Vamal Central a analizat 560 de probe şi a efectuat 3.080 de analize fizico-chimice.

Dintre probele analizate, 362 au fost aferente unor cauze penale, notează sursa citată.

Toate probele de produse accizabile şi cele care fac obiectul unor dosare de criminalitate economică şi evaziune fiscală sunt analizate de o echipă formată din 15 specialişti. Sistemul de lucru este asemănător cu cel al unui laborator de criminalistică, probele fiind prelevate în condiţii stricte.