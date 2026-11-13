Teama de a fi judecați, nevoia de intimitate și dorința de a păstra controlul asupra propriilor dezvăluiri sunt câteva dintre explicații.

La acestea se adaugă și felul în care adolescenții își percep relația cu părinții, potrivit portalului de săntate vizita.si.



Nu trebuie să privească interlocutorul în ochi

Unul dintre principalele avantaje ale conversațiilor online este distanța pe care o oferă. Adolescentul nu trebuie să stea față în față cu interlocutorul, să-i urmărească reacțiile sau să răspundă pe loc la întrebări. Are timp să se gândească la ceea ce vrea să spună și poate trimite un mesaj atunci când își găsește curajul.

Scrisul îi poate ajuta să-și exprime mai ușor emoțiile, pentru că le oferă posibilitatea de a-și organiza gândurile înainte de a le împărtăși.

Pentru unii tineri este dificil să vorbească despre rușine, frică, singurătate, sexualitate, nemulțumiri legate de propriul corp sau problemele din familie. În scris, simt că au mai mult control asupra informațiilor pe care le dezvăluie. Cercetările privind comunicarea online și dezvăluirea problemelor personale în rândul tinerilor arată că mediul virtual îi poate ajuta pe unii să vorbească mai ușor despre ceea ce îi frământă.

Acest lucru este valabil mai ales pentru cei timizi sau anxioși, cărora le este greu să se deschidă în conversațiile față în față.

Se tem că își vor dezamăgi sau răni părinții

Un adolescent își poate iubi foarte mult părinții și, totuși, să nu le povestească toate problemele sale. Uneori se teme că aceștia vor fi dezamăgiți, se vor înfuria sau vor suferi dacă vor afla prin ce trece.

Poate avea dificultăți la școală, poate fi respins de colegi, poate fi nemulțumit de propriul corp sau se poate confrunta cu probleme emoționale. În același timp, se teme că părinții îi vor pune dificultățile pe seama unor alegeri greșite, a lipsei de disciplină sau a faptului că este prea sensibil.

Unii adolescenți se tem și că părinții vor încerca să preia imediat controlul asupra situației: le vor verifica telefonul, le vor limita accesul la rețelele sociale, le vor interzice să iasă cu prietenii sau le vor cere explicații. Dacă anticipează o astfel de reacție, pot prefera să nu spună nimic.

Asta nu înseamnă neapărat că părinții nu se comportă bine sau că relația dintre ei și copii este una proastă. Uneori, simpla teamă de felul în care ar putea reacționa adulții îi împiedică pe adolescenți să vorbească deschis.

Anonimatul este un alt motiv important pentru care tinerii caută ajutor pe internet. Atunci când nu trebuie să-și dezvăluie numele sau alte date personale, le este mai ușor să vorbească despre subiecte delicate, însoțite de rușine, jenă sau teama de a fi stigmatizați.

Uneori, adolescenții cred că părinții nu îi vor înțelege

Diferențele dintre generații pot influența felul în care adolescenții percep discuțiile cu părinții. Adulții nu înțeleg întotdeauna cât de importante sunt relațiile din mediul online, presiunea de pe rețelele sociale, excluderea din grupurile virtuale sau comparațiile cu alte persoane.

Pentru un adult, o ceartă într-un grup de chat poate părea un incident minor. Pentru un adolescent, însă, poate însemna pierderea unei prietenii, excluderea dintr-un grup sau teama că va fi respins de toți colegii atunci când ajunge a doua zi la școală.

Dacă părinții minimalizează problema prin replici precum „Nu e nimic”, „Lasă telefonul” sau „Pe vremea noastră nu existau astfel de probleme”, adolescentul poate avea impresia că nu este înțeles. Data viitoare, ar putea prefera să vorbească cu cineva care cunoaște mediul online și care îl ascultă fără să-l judece.

Este întotdeauna sigur să ai încredere într-un străin?

Nu neapărat. Discuțiile online pot reprezenta un prim pas important în căutarea ajutorului, însă nu toate persoanele întâlnite pe internet au intenții bune.

Un adolescent vulnerabil poate ajunge în contact cu persoane care încearcă să profite de situația sa, îl încurajează să adopte comportamente riscante, îi cer fotografii intime sau îi solicită să păstreze secretul conversațiilor. De asemenea, poate primi informații medicale false sau sfaturi care îi pot face rău.