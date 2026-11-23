Ancheta anticoncurențială vizează Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) pe piaţa băuturilor nealcoolice, se arată într-un comunicat al executivului comunitar, preluat de Agerpres.

CCEP, companie în care gigantul american The Coca-Cola Company deţine o participaţie de 19%, este responsabilă pentru producţia şi îmbutelierea celebrei mărci, dar şi a altor băuturi răcoritoare, în mai multe state europene, printre care Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie, ţările Benelux, Portugalia şi Suedia.

Autoritatea de la Bruxelles doreşte să evalueze dacă CCEP a încălcat normele UE în materie de concurenţă prin împiedicarea comerţului transfrontalier cu băuturi răcoritoare carbogazoase şi băuturi pentru sportivi. De asemenea, investigaţia vizează refuzul companiei de a permite anumitor clienţi angro să negocieze achiziţionarea acestor produse la nivel multinaţional.

Îngrijorarea Comisiei se leagă de un posibil abuz de poziţie dominantă al CCEP în ceea ce priveşte furnizarea angro către clienţii din afara sectorului HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele). Este vorba, în special, despre supermarketuri şi alte puncte de vânzare cu amănuntul, unde produsele sunt cumpărate pentru a fi consumate în afara locaţiei de vânzare.

„Consumatorii nu ar trebui să fie nevoiţi să plătească mai mult doar pentru că locuiesc într-o ţară a UE decât în alta”, a subliniat Teresa Ribera, comisarul european pentru Concurenţă. Oficialul a avertizat că practicile investigate ar putea „submina piaţa unică, limita concurenţa şi, în cele din urmă, duce la preţuri mai mari şi mai puţine opţiuni pentru consumatori”.





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Dacă acuzaţiile vor fi dovedite, aceste practici ar încălca articolul 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), care interzice abuzul de poziţie dominantă, prin segmentarea pieţei unice pe baza frontierelor naţionale. Comisia a precizat însă că deschiderea unei investigaţii oficiale nu echivalează cu o concluzie prematură privind vinovăţia companiei.

Nu este prima dată când autorităţile europene aruncă o privire asupra practicilor gigantului. În 2023, Comisia a abandonat o investigaţie similară privind posibile practici anticoncurenţiale ale The Coca-Cola Company, CCEP şi Coca-Cola Hellenic, din lipsă de dovezi suficiente.

Dacă va fi găsită vinovată de încălcarea legislaţiei europene în domeniul concurenţei, compania riscă o amendă usturătoare, care poate ajunge până la 10% din cifra sa de afaceri globală.