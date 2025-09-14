Accident grav pe Transalpina. O mașină a intrat pe contrasens, în curbă, și s-a izbit de un camion: ”A venit cu viteză”

Grav accident pe Transalpina, în județul Alba. Două persoane au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un camion.

Impactul a fost atât de puternic încât pasagerul de pe scaunul din dreapta al autoturismului a fost găsit în stop cardio-respirator pe bancheta din spate.

Șoferița a rămas blocată în vehicul și a fost nevoie de intervenția pompierilor.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul a avut loc pe o porțiune de drum în curbă de pe Transalpina. Mașina, în care se aflau cele două persoane, ar fi intrat pe contrasens, unde s-a izbit cu putere de camionul ce transporta piese din beton, dar și un buldoexcavator pe o remorcă.

Localnic: "Erau bușite, băgate una în alta. A zis că a venit cu viteză din partea asta."

ISU Alba

În urma impactului puternic, pasagerul de pe scaunul din dreapta al mașinii a ajuns pe bancheta din spate. Șoferița a rămas încarcerată și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a o scoate din autoturismul distrus.

Plutonier Viorel Liviu – ISU Alba: ”În autovehicul se afla o persoană în stop cardiorespirator pe banca din spate și o persoană încarcerată la volanul autovehiculului."

Bărbatul a fost resuscitat și transportat la spital. La unitatea medicală a ajuns și femeia.

Între timp, polițiștii au deschis o anchetă.

Inspector de poliție Mihai Rus –șef Biroul Rutier Sebeș: ”Din primele cercetări este vorba despre conducătorul unui autoturism care a pătruns pe sensul opus și a intrat în coliziune cu conducătorul unui autocamion."

Șoferul camionului a fost verificat cu etilotestul, rezultatul fiind zero.

Femeia de la volanul mașinii nu a putut fi testată, din cauza rănilor.

