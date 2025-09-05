O mașină a fost cuprinsă de flăcări pe Transalpina. Circulația a fost blocată aproape o oră

Circulația pe Transalpina a fost blocată aproape o oră după ce un autoturism a fost cuprins de flăcări.

Turiștii care urcau spre Rânca au fost nevoiți să tragă pe dreapta pentru că nu mai puteau înainta.

Șoferul și pasagera au reușit să iasă la timp în siguranță.

Mașina a fost distrusă de incendiul izbucnit, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit la instalația electrică.

