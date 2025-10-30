Unul dintre cei doi bărbaţi acuzaţi că ar fi exploatat două persoane în condiţii degradante este consilier PNL Iaşi

Stiri actuale
30-10-2025 | 11:40
persoane exploatate

Unul dintre cei doi bărbaţi reţinuţi pentru că ar fi exploatat două persoane să muncească în condiţii degradante este consilier local PNL în localitatea ieşeană Mogoşeşti. 

autor
Ioana Andreescu

Conducerea filialei judeţene PNL hotărând excluderea lui din partid.

Ancheta în acest caz este efectuată de procurorii DIICOT. Cei doi bărbaţi acuzaţi de trafic de persoane, supunerea la muncă forţată sau obligatorie şi exploatarea cerşetoriei sunt fraţi. Unul dintre ei, Dragoş Florin Doloi, este consilier PNL în comuna Mogoşeşti.

Conducerea filialei judeţene PNL Iaşi a anunţat excluderea acestuia din partid.

„Nu voi tolera niciodată astfel de fapte şi nu voi proteja în niciun fel pe cei care le comit. Consilierul local cu pricina va fi exclus cu efect imediat din Partidul Naţional Liberal şi va pierde sprijinul politic. PNL Iaşi condamnă cu fermitate orice formă de abuz, violenţă sau încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. Astfel de fapte nu au şi nu vor avea niciodată loc într-un partid care respectă legea şi valorile democratice”, a declarat liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru.

Citește și
Videochat
Reacțiile elevilor din Iași care și-au găsit profesoara pe site-uri de videochat: „Este o femeie frumoasă, tânără, dar păcat”

Cei doi bărbaţi ar fi recrutat două persoane

Potrivit DIICOT, în cursul anilor 2021 şi 2023, cei doi bărbaţi ar fi recrutat două persoane, prin inducere în eroare cu privire la remuneraţia pe care urmau să o primească şi la condiţiile de lucru, pe care le-ar fi adăpostit la un canton silvic şi la o stână din satul Hadâmbu, judeţul Iaşi.

În urma cercetărilor, a reieşit că victimele ar fi fost nevoite să locuiască într-un autoturism dezafectat şi într-o bucătărie de vară, fără acces la electricitate, apă curentă sau condiţii minime de igienă.

Victimele ar fi fost obligate să muncească zilnic

Victimele ar fi fost obligate să muncească zilnic, de la primele ore ale dimineţii până seara târziu, la îngrijirea animalelor şi la diverse activităţi gospodăreşti, inclusiv la construcţia unei locuinţe. Acestea nu ar fi fost plătite pentru munca prestată, nu ar fi avut de zile libere şi ar fi fost constrânse să lucreze chiar şi în perioada sărbătorilor.

Anchetatorii susţin că persoanele cercetate ar fi exercitat un control strict asupra victimelor, reţinându-le actele de identitate şi interzicându-le să părăsească locaţiile unde erau exploatate. În situaţia în care acestea ar fi reuşit să fugă, ar fi fost urmărite, prinse şi aduse înapoi cu forţa.

Cei doi bărbaţi au fost reţinuţi de procurori, urmând să fie prezentaţi în faţa instanţei cu propunerea emiterii mandatelor de arestare.

Un angajat de la Distrigaz Sud Rețele și doi de la o firmă privată au fost reținuți în cazul exploziei din Rahova

Sursa: News.ro

Etichete: iași, PNL, munca, conditii,

Dată publicare: 30-10-2025 11:40

Articol recomandat de sport.ro
”Nu pot să spun la televizor”. Întrebarea despre Chivu l-a luat prin surprindere pe jucătorul lui Inter
”Nu pot să spun la televizor”. Întrebarea despre Chivu l-a luat prin surprindere pe jucătorul lui Inter
Citește și...
Primar din Iași, reținut pentru că ar fi agresat doi minori. Ce au încercat să facă aceștia
Stiri actuale
Primar din Iași, reținut pentru că ar fi agresat doi minori. Ce au încercat să facă aceștia

Un primar din județul Iași a fost reținut, pentru că i-ar fi agresat fizic pe doi adolescenți din comună, în preajma unui parc de joacă.

Reacțiile elevilor din Iași care și-au găsit profesoara pe site-uri de videochat: „Este o femeie frumoasă, tânără, dar păcat”
Stiri actuale
Reacțiile elevilor din Iași care și-au găsit profesoara pe site-uri de videochat: „Este o femeie frumoasă, tânără, dar păcat”

O profesoară de biologie, în vârstă de 24 de ani, de la un liceu din județul Iași, și-a dat demisia, după ce a fost acuzată că apare pe site-uri de videochat.

Scandal la un liceu din Iași. O profesoară de biologie a demisionat după ce elevii ar fi găsit-o pe un site de videochat
Stiri actuale
Scandal la un liceu din Iași. O profesoară de biologie a demisionat după ce elevii ar fi găsit-o pe un site de videochat

O profesoară de biologie, în vârstă de 24 de ani, de la un liceu din Iași, și-a dat demisia, după ce unii elevi ar fi descoperit-o pe site-uri de videochat. Copiii ar fi distribuit apoi, între ei, poze indecente cu dascălul.

Recomandări
Surpriză. Horațiu Potra a anunțat că se predă autorităților din România: ”Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund”
Stiri actuale
Surpriză. Horațiu Potra a anunțat că se predă autorităților din România: ”Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund”

După ce a fugit în Dubai, unde a fost și prins, mercenarul Horațiu Potra a transmis prin avocații săi că a decis să se predea autorităților din România, ”pentru a fi judecaţi în fața instanțelor române”.

Mesajul transmis de Ministrul Sănătății la 10 ani de la tragedia din Colectiv. „O rușine grea, pentru nepăsare și indolențǎ”
Stiri actuale
Mesajul transmis de Ministrul Sănătății la 10 ani de la tragedia din Colectiv. „O rușine grea, pentru nepăsare și indolențǎ”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a comemorat joi zece ani de la tragedia de la Colectiv, descriind perioada ca fiind una „de durere, rușine și neputință” pentru sistemul medical românesc.

Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
INCENDIU IN COLECTIV
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă

S-au împlinit 10 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din București a fost cuprins de un incendiu devastator. 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție, iar alți peste 180 au fost răniți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 30 Octombrie 2025

03:31:57

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Octombrie 2025

01:47:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28