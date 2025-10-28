Primar din Iași, reținut pentru că ar fi agresat doi minori. Ce au încercat să facă aceștia

George Cristea, primarul comunei Grozești din județul Iași, a fost reținut marți pentru 24 de ore, fiind suspectat că a agresat fizic doi minori, de 14 și 15 ani.

Incidentul a avut loc pe 26 octombrie, pe drumul public din comună, în urma unui conflict legat de accesul copiilor în curtea unității administrativ-teritoriale - a primăriei din localitate, transmite Agerpres.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurală Răducăneni, județul Iași au efectuat investigații care au condus la reținerea primarului, care este acuzat de infracțiunea de lovire sau alte violențe.

„Poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 5 Poliţie Rurală Răducăneni au reţinut pentru 24 de ore un bărbat, de 51 de ani, bănuit de comiterea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe. Din investigaţiile efectuate până în prezent, a rezultat faptul că la data de 26 octombrie, acesta ar fi agresat fizic doi minori de 14, respectiv 15 ani, în timp ce se aflau pe drumul public din comuna Grozeşti, ca urmare a unui conflict cu privire la accesul acestora în curtea unităţii administrativ-teritoriale din comună", au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, într-un comunicat.

În cursul zilei, George Cristea va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni, unde vor fi luate măsuri legale în continuare.

