Români ținuți ca sclavi de o familie din Iași. Le-au luat actele, i-au „cazat” într-o dubă și i-au pus la muncă

Doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind acuzaţi că au exploatat două persoane să muncească în folosul lor, ţinându-le în condiţii degradante, fără acces la electricitate, apă curentă sau condiţii minime de igienă.

Anchetatorii aveau informații că, din 2023, doi bărbați erau cazați în condiții mizere și siliți să muncească din greu de doi frați.

Polițiștii care au descins marți dimineață în casele celor doi frați, dar și la o stână și la un canton din satul Hadâmbu, i-au salvat pe doi oameni sărmani, unul de 44 de ani, celălalt de 71, i-au audiat și i-au reținut.

Potrivit cercetărilor, în cursul anilor 2021 şi 2023, cei doi bărbaţi ar fi recrutat două persoane, inducându-le în eroare în ceea ce priveşte remuneraţia pe care urmau să o primească şi condiţiile de lucru, pe care le-ar fi adăpostit la un canton silvic şi la o stână din satul Hadâmbu, judeţul Iaşi.

Victimele au fost exploatate în condiții degradante

Până în prezent, cele două persoane ar fi fost exploatate prin muncă forţată, în scopul obţinerii de foloase materiale.

În aceaşi perioadă, persoanele cercetate ar fi determinat-o pe una dintre victime să apeleze în mod repetat la mila publicului în zona unui lăcaş de cult, pentru a cere ajutor material.

În urma cercetărilor, a reieşit că victimele ar fi fost adăpostite de către cei doi bărbaţi în condiţii degradante, fiind nevoite să locuiască într-un autoturism dezafectat şi într-o bucătărie de vară, fără acces la electricitate, apă curentă sau condiţii minime de igienă.

Politia Romana

Anchetatorii cer arestarea celor doi bărbați

Victimele ar fi fost obligate să muncească zilnic, de la primele ore ale dimineţii până seara târziu, la îngrijirea animalelor şi la diverse activităţi gospodăreşti, inclusiv la construcţia unei locuinţe. Acestea nu ar fi fost plătite pentru munca prestată, nu ar fi avut de zile libere şi ar fi fost constrânse să lucreze chiar şi în perioada sărbătorilor.

Anchetatorii susţin că persoanele cercetate ar fi exercitat un control strict asupra victimelor, reţinându-le actele de identitate şi interzicându-le să părăsească locaţiile unde erau exploatate. În situaţia în care acestea ar fi reuşit să fugă, ar fi fost urmărite, prinse şi aduse înapoi cu forţa.

Procurorii au sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi cu propunerea de arestare preventivă a celor doi bărbaţi, pentru de 30 de zile.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













