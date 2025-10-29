Români ținuți ca sclavi de o familie din Iași. Le-au luat actele, i-au „cazat” într-o dubă și i-au pus la muncă

Stiri actuale
29-10-2025 | 16:27
diicot
Politia Romana

Doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind acuzaţi că au exploatat două persoane să muncească în folosul lor, ţinându-le în condiţii degradante, fără acces la electricitate, apă curentă sau condiţii minime de igienă.

autor
Sabrina Saghin

Anchetatorii aveau informații că, din 2023, doi bărbați erau cazați în condiții mizere și siliți să muncească din greu de doi frați.

Polițiștii care au descins marți dimineață în casele celor doi frați, dar și la o stână și la un canton din satul Hadâmbu, i-au salvat pe doi oameni sărmani, unul de 44 de ani, celălalt de 71, i-au audiat și i-au reținut.

Potrivit cercetărilor, în cursul anilor 2021 şi 2023, cei doi bărbaţi ar fi recrutat două persoane, inducându-le în eroare în ceea ce priveşte remuneraţia pe care urmau să o primească şi condiţiile de lucru, pe care le-ar fi adăpostit la un canton silvic şi la o stână din satul Hadâmbu, judeţul Iaşi.

Victimele au fost exploatate în condiții degradante

Până în prezent, cele două persoane ar fi fost exploatate prin muncă forţată, în scopul obţinerii de foloase materiale.

Citește și
termoficare
Primarul general interimar al Capitalei: Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare

În aceaşi perioadă, persoanele cercetate ar fi determinat-o pe una dintre victime să apeleze în mod repetat la mila publicului în zona unui lăcaş de cult, pentru a cere ajutor material.

În urma cercetărilor, a reieşit că victimele ar fi fost adăpostite de către cei doi bărbaţi în condiţii degradante, fiind nevoite să locuiască într-un autoturism dezafectat şi într-o bucătărie de vară, fără acces la electricitate, apă curentă sau condiţii minime de igienă.

Anchetatorii cer arestarea celor doi bărbați

Victimele ar fi fost obligate să muncească zilnic, de la primele ore ale dimineţii până seara târziu, la îngrijirea animalelor şi la diverse activităţi gospodăreşti, inclusiv la construcţia unei locuinţe. Acestea nu ar fi fost plătite pentru munca prestată, nu ar fi avut de zile libere şi ar fi fost constrânse să lucreze chiar şi în perioada sărbătorilor.

Anchetatorii susţin că persoanele cercetate ar fi exercitat un control strict asupra victimelor, reţinându-le actele de identitate şi interzicându-le să părăsească locaţiile unde erau exploatate. În situaţia în care acestea ar fi reuşit să fugă, ar fi fost urmărite, prinse şi aduse înapoi cu forţa.

Procurorii au sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi cu propunerea de arestare preventivă a celor doi bărbaţi, pentru de 30 de zile.

Sursa: News.ro

Etichete: iași, munca, exploatare, barbati,

Dată publicare: 29-10-2025 16:14

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai cunoscut oligarh din Ucraina, favorit să preia o companie imensă din România și să devină patronul unui club din Liga 1!
Cel mai cunoscut oligarh din Ucraina, favorit să preia o companie imensă din România și să devină patronul unui club din Liga 1!
Citește și...
Platformele de dating bazate pe inteligență artificială, între protecția femeilor și consolidarea stereotipurilor
Stiri Diverse
Platformele de dating bazate pe inteligență artificială, între protecția femeilor și consolidarea stereotipurilor

Site-urile de întâlniri bazate pe inteligența artificială susțin că elimină potențialul de exploatare a femeilor, dar criticii spun că, de fapt, acestea consolidează stereotipurile dăunătoare.

Primarul general interimar al Capitalei: Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare
Stiri actuale
Primarul general interimar al Capitalei: Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare

Primarul general interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă că va fi dat în exploatare un nou tronson de 500 m cde onductă magistrală de termoficare, parte din Magistrala II SUD. 

Incendiu în incinta fostei Grădini de Vară din Mamaia. Au ars mai multe gherete | FOTO
Stiri actuale
Incendiu în incinta fostei Grădini de Vară din Mamaia. Au ars mai multe gherete | FOTO

Ministerul Culturii anunţă incendiu în incinta fostei Grădini de Vară din Mamaia, imobil aflat în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "RomâniaFilm".

Recomandări
Surse: Nu s-a ajuns la nicio concluzie clară referitoare la salariul minim. Ilie Bolojan ar dori păstrarea nivelului actual
Stiri Politice
Surse: Nu s-a ajuns la nicio concluzie clară referitoare la salariul minim. Ilie Bolojan ar dori păstrarea nivelului actual

Discuțiile de la Guvern de miercuri nu au ajuns la nicio concluzie clară referitoare la salariul minim, au declarat surse apropiate acestor discuții pentru Știrile Pro TV.

Armata SUA: Decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere din Europa
Stiri actuale
Armata SUA: Decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere din Europa

Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, transmite Reuters.

Mii de sindicaliști au protestat în fața Guvernului. „Măsurile luate de Guvernul Bolojan au atins toţi oamenii cinstiţi”
Stiri Sociale
Mii de sindicaliști au protestat în fața Guvernului. „Măsurile luate de Guvernul Bolojan au atins toţi oamenii cinstiţi”

Câteva mii de sindicalişti s-au adunat miercuri în faţa Guvernului pentru a protesta, semnalând „problemele sociale şi economice majore” cu care se confruntă cetăţenii României.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 29 Octombrie 2025

49:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Octombrie 2025

01:47:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
28 Octombrie 2025

01:29:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28