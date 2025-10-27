Reacția elevilor din Iași care și-au găsit profesoara pe site-urile de videochat: „Este o femeie frumoasă, tânără, dar păcat”

O profesoară de biologie, în vârstă de 24 de ani, de la un liceu din județul Iași, și-a dat demisia, după ce a fost acuzată că apare pe site-uri de videochat.

O profesoară de biologie, în vârstă de 24 de ani, de la un liceu din județul Iași, și-a dat demisia, după ce a fost acuzată că apare pe site-uri de videochat. Elevii ei, care au făcut descoperirea, ar fi distribuit apoi poze indecente cu dascălul. În scurt timp, fotografiile deocheate au ajuns și la conducerea școlii, care a anunțat inspectoratul.

Femeie: „Întâi a văzut fata mea pe un site și mi-a zis: știai că doamna profesoară făcea videochat și că s-a aflat la minister și o dă afară? Era de treabă, era frumușică, ce am auzit de la băiat. Probabil făcea de mai demult și abia acum s-a aflat.”

Elevă: „Este o femeie frumoasă, tânără, dar păcat. Și-a stricat imaginea în liceu.”

Femeie: „Nu este potrivit, nu este un exemplu, în primul rând, pentru elevi.”

Surse din interiorul școlii spun că elevii au descărcat de pe site-urile respective mai multe poze cu profesoara și le-au distribuit pe grupurile lor de comunicare. Așa a aflat și profesoara că elevii știu detalii despre activitatea ei, ce contravine statutului de cadru didactic. Femeia și-a dat demisia, înainte să fie începute anchete la nivelul școlii și al inspectoratului.

Ramona Bojogă, purtător de cuvânt ISJ Iași: „Doamna și-a depus demisia vineri, conducerea a luat act de această demisie și a fost dispusă încetarea contractului de muncă, iar în condițiile date nu mai avem obiectul pentru o cercetare disciplinară.”

Andrada Bălteanu, purtător de cuvânt al liceului: „Începând de astăzi, 27 octombrie, contractul ei cu școala a încetat, astfel o cercetare disciplinară în acest sens nu își mai găsește justificarea”.

Tânăra absolvise Facultatea de Biologie la Iași și preda de trei ani la Răducăneni. Deocamdată nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere.



