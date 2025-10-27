Reacția elevilor din Iași care și-au găsit profesoara pe site-urile de videochat: „Este o femeie frumoasă, tânără, dar păcat”

Stiri actuale
27-10-2025 | 17:18
×
Codul embed a fost copiat

O profesoară de biologie, în vârstă de 24 de ani, de la un liceu din județul Iași, și-a dat demisia, după ce a fost acuzată că apare pe site-uri de videochat.

autor
Iulia Ciuhu

O profesoară de biologie, în vârstă de 24 de ani, de la un liceu din județul Iași, și-a dat demisia, după ce a fost acuzată că apare pe site-uri de videochat. Elevii ei, care au făcut descoperirea, ar fi distribuit apoi poze indecente cu dascălul. În scurt timp, fotografiile deocheate au ajuns și la conducerea școlii, care a anunțat inspectoratul.

Femeie: „Întâi a văzut fata mea pe un site și mi-a zis: știai că doamna profesoară făcea videochat și că s-a aflat la minister și o dă afară? Era de treabă, era frumușică, ce am auzit de la băiat. Probabil făcea de mai demult și abia acum s-a aflat.”

Elevă: „Este o femeie frumoasă, tânără, dar păcat. Și-a stricat imaginea în liceu.”

Femeie: „Nu este potrivit, nu este un exemplu, în primul rând, pentru elevi.”

Citește și
Politie
Un nigerian din Cluj a încasat peste 100.000 de lei de la mai multe femei din România, păcălite de cetățeni străini

Surse din interiorul școlii spun că elevii au descărcat de pe site-urile respective mai multe poze cu profesoara și le-au distribuit pe grupurile lor de comunicare. Așa a aflat și profesoara că elevii știu detalii despre activitatea ei, ce contravine statutului de cadru didactic. Femeia și-a dat demisia, înainte să fie începute anchete la nivelul școlii și al inspectoratului.

Ramona Bojogă, purtător de cuvânt ISJ Iași: „Doamna și-a depus demisia vineri, conducerea a luat act de această demisie și a fost dispusă încetarea contractului de muncă, iar în condițiile date nu mai avem obiectul pentru o cercetare disciplinară.”

Andrada Bălteanu, purtător de cuvânt al liceului: „Începând de astăzi, 27 octombrie, contractul ei cu școala a încetat, astfel o cercetare disciplinară în acest sens nu își mai găsește justificarea”.

Tânăra absolvise Facultatea de Biologie la Iași și preda de trei ani la Răducăneni. Deocamdată nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere.

Scandal la un liceu din Iași. O profesoară de biologie a demisionat după ce elevii ar fi găsit-o pe un site de videochat

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, profesoara, videochat,

Dată publicare: 27-10-2025 17:18

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Scandal la un liceu din Iași. O profesoară de biologie a demisionat după ce elevii ar fi găsit-o pe un site de videochat
Stiri actuale
Scandal la un liceu din Iași. O profesoară de biologie a demisionat după ce elevii ar fi găsit-o pe un site de videochat

O profesoară de biologie, în vârstă de 24 de ani, de la un liceu din Iași, și-a dat demisia, după ce unii elevi ar fi descoperit-o pe site-uri de videochat. Copiii ar fi distribuit apoi, între ei, poze indecente cu dascălul.

Recomandări
Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină
Stiri externe
Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină

Membrii unei bande proxeneți din România au fost condamnați în Scoția pentru violarea și exploatarea sexuală a zece femei, cu vârste între 16 și 30 de ani, în apartamente din orașul Dundee, între 2021–2022.

Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației
Stiri Politice
Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației

Guvernul s-a reunit într-o ședință dedicată modificării Ordonanței 52, act normativ care a generat tensiuni în coaliție. PSD a reclamat că prevederile acesteia ar bloca activitatea autorităților.

Peste 20.000 de sindicaliști vor protesta miercuri, la Guvern. Cer creșterea salariului minim și „oprirea austerității”
Stiri actuale
Peste 20.000 de sindicaliști vor protesta miercuri, la Guvern. Cer creșterea salariului minim și „oprirea austerității”

Patru mari confederaţii sindicale organizează miercuri de la ora 11:00 un protest în faţa Guvernului, pentru a transmite un mesaj clar împotriva austerităţii şi a „dispreţului faţă de muncă şi lucrători”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 Octombrie 2025

46:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28