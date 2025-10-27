Scandal la un liceu din Iași. O profesoară de biologie a demisionat după ce elevii ar fi găsit-o pe un site de videochat

O profesoară de biologie, în vârstă de 24 de ani, de la un liceu din Iași, și-a dat demisia, după ce unii elevi ar fi descoperit-o pe site-uri de videochat. Copiii ar fi distribuit apoi, între ei, poze indecente cu dascălul.

Profesoara de biologie de la liceul din Răducăneni este acuzată de părinții elevilor că ducea o viață dublă și posta imagini indecente cu ea, pe diverse siteuri, de cel puțin un an.

Însă relativ recent, spun surse din anchetă, elevii i-au găsit profilul.

Tinerii au salvat de pe site-urile respective mai multe poze cu profesoara și le-au distribuit pe grupurile lor de comunicare. Așa a aflat și tânăra că elevii știu detalii despre acitvitatea ei ce contravine statutului cadrului didactic.

Femeia și-a dat demisia înainte să fie începute anchete la nivelul școlii și inspectoratului. Tânăra a absolvit Facultatea de Biologie la Iași și predă de trei ani la Răducăneni.

Deocamdată nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere.

