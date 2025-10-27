Scandal la un liceu din Iași. O profesoară de biologie a demisionat după ce elevii ar fi găsit-o pe un site de videochat

Stiri actuale
27-10-2025 | 13:31
×
Codul embed a fost copiat

O profesoară de biologie, în vârstă de 24 de ani, de la un liceu din Iași, și-a dat demisia, după ce unii elevi ar fi descoperit-o pe site-uri de videochat. Copiii ar fi distribuit apoi, între ei, poze indecente cu dascălul.

autor
Iulia Ciuhu

Profesoara de biologie de la liceul din Răducăneni este acuzată de părinții elevilor că ducea o viață dublă și posta imagini indecente cu ea, pe diverse siteuri, de cel puțin un an.

Însă relativ recent, spun surse din anchetă, elevii i-au găsit profilul.

Tinerii au salvat de pe site-urile respective mai multe poze cu profesoara și le-au distribuit pe grupurile lor de comunicare. Așa a aflat și tânăra că elevii știu detalii despre acitvitatea ei ce contravine statutului cadrului didactic.

Femeia și-a dat demisia înainte să fie începute anchete la nivelul școlii și inspectoratului. Tânăra a absolvit Facultatea de Biologie la Iași și predă de trei ani la Răducăneni.

Citește și
simulator
Tinerii din Iași au aflat în simulatoare cum e să ai un accident: ”Dacă nu purtați centura, o să fie tragic”

Deocamdată nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere.

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, liceu, profesoara, videochat,

Dată publicare: 27-10-2025 13:30

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
FILIT, un ”fenomen unic în țară”. ”Tinerii sunt pe telefoane. Și ceea ce fac cărțile e că te scot de acolo”
Cultura
FILIT, un ”fenomen unic în țară”. ”Tinerii sunt pe telefoane. Și ceea ce fac cărțile e că te scot de acolo”

Peste 20.000 de oameni au participat la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași, care și-a închis duminică noapte porțile.  

Tinerii din Iași au aflat în simulatoare cum e să ai un accident: ”Dacă nu purtați centura, o să fie tragic”
Stiri Sociale
Tinerii din Iași au aflat în simulatoare cum e să ai un accident: ”Dacă nu purtați centura, o să fie tragic”

Copii și adolescenți din Iași au asistat la o serie de lecții care le pot salva viața. Cu ajutorul unor simulatoare, au simțit pe pielea lor cum e să fii într-o mașină care se răstoarnă ori se izbește de un zid.

 

Ziua Armatei, marcată la Iași în prezența lui Nicușor Dan. Președintele și-a prelungit vizita ca să participe la ceremonie
Stiri Politice
Ziua Armatei, marcată la Iași în prezența lui Nicușor Dan. Președintele și-a prelungit vizita ca să participe la ceremonie

Până la sfințirea Catedralei i-am onorat sâmbătă pe militarii care ne apără țara. De Ziua Armatei Române, în toate garnizoanele și la monumentele închinate eroilor au avut loc ceremonii speciale.

Recomandări
A început, neoficial, lupta electorală pentru Primăria Capitalei. Unii candidați anunță că au început să meargă cu tramvaiul
Stiri Politice
A început, neoficial, lupta electorală pentru Primăria Capitalei. Unii candidați anunță că au început să meargă cu tramvaiul

În București a început, neoficial, lupta electorală între principalele partide parlamentare din România pentru funcția de primar general, care este considerată un ”vehicul” pentru cea mai înaltă funcție în stat, cea de la Palatul Cotroceni.

Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52, de la ora 16:00. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației
Stiri Politice
Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52, de la ora 16:00. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației

Guvernul se va reuni luni, de la ora 16.00, într-o ședință dedicată modificării Ordonanței 52, act normativ care a generat tensiuni în coaliție. PSD a reclamat că prevederile acesteia ar bloca activitatea autorităților.

Rusia sparge frontul ucrainean la Pokrovsk: lupte înverșunate, Zelenski avertizează că orașul poate decide soarta războiului
Stiri externe
Rusia sparge frontul ucrainean la Pokrovsk: lupte înverșunate, Zelenski avertizează că orașul poate decide soarta războiului

Aproape 200 de soldați ruși au pătruns în orașul Pokrovsk, din regiunea Donețk, în weekend, după luni de încercări de a sparge frontul din această zonă-cheie, a anunțat duminică Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 27 Octombrie 2025

03:23:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28