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Corespondent Pro TV: „Scenele s-au derulat în noaptea de marţi spre miercuri, în localitatea Răchita. Victima, o femeie de 73 de ani, îl cunoştea pe agresor, pentru că stăteau în acelaşi sat. În seara respectivă, femeia l-a vizitat pe bărbatul de 57 de ani. Nu este clar ce s-a întâmplat între ei, însă a doua zi dimineaţă, femeia zăcea moartă, în frig, lângă casa suspectului. Chiar individul ar fi sunat la 112.

Le-ar fi spus poliţiştilor că nu îşi mai aminteşte nimic din seara respectivă. A fost declanșată o anchetă, iar medicii legiști au făcut autopsia. Au descoperit că victima fusese bătută crunt, apoi a fost abandonată afară, intenționat, la temperaturi negative, deşi victima nu se mai putea deplasa singură din cauza rănilor suferite. Anchetatorii spun că femeia de 73 de ani a murit din cauza politraumatismelor asociate cu hipotermia. Mai multe persoane din anturajul victimei au fost audiate, iar la final bărbatul a fost pus sub acuzare pentru omor și este arestat preventiv pentru 30 de zile”.