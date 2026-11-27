O femeie de 73 de ani ar fi fost bătută și abandonată în frig de un vecin, până a murit
Un bărbat din Timiş este arestat pentru acuzații îngrozitoare: ar fi bătut o femeie și ar fi lăsat-o apoi să agonizeze afară, în frig, până a murit.
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Corespondent Pro TV: „Scenele s-au derulat în noaptea de marţi spre miercuri, în localitatea Răchita. Victima, o femeie de 73 de ani, îl cunoştea pe agresor, pentru că stăteau în acelaşi sat. În seara respectivă, femeia l-a vizitat pe bărbatul de 57 de ani. Nu este clar ce s-a întâmplat între ei, însă a doua zi dimineaţă, femeia zăcea moartă, în frig, lângă casa suspectului. Chiar individul ar fi sunat la 112.
Le-ar fi spus poliţiştilor că nu îşi mai aminteşte nimic din seara respectivă. A fost declanșată o anchetă, iar medicii legiști au făcut autopsia. Au descoperit că victima fusese bătută crunt, apoi a fost abandonată afară, intenționat, la temperaturi negative, deşi victima nu se mai putea deplasa singură din cauza rănilor suferite. Anchetatorii spun că femeia de 73 de ani a murit din cauza politraumatismelor asociate cu hipotermia. Mai multe persoane din anturajul victimei au fost audiate, iar la final bărbatul a fost pus sub acuzare pentru omor și este arestat preventiv pentru 30 de zile”.
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