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Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a informat vineri că efectuează operațiuni tehnice de soluționare a disfuncționalităților care afectează componenta informatică a cardului național de asigurări sociale de sănătate (CEAS), transmite Agerpres.

Scopul este restabilirea funcționării acesteia în condiții de stabilitate și siguranță. Potrivit instituției, lucrările includ și compatibilizarea utilizării funcționalității de card de sănătate a cărții electronice de identitate (CEI).

„Lucrările la această componentă includ și compatibilizarea utilizării funcționalității de card de sănătate a cărții electronice de identitate (CEI). Furnizorii de aplicații informatice terțe urmează să fie notificați de către casele de asigurări de sănătate cu privire la publicarea de către CNAS a kitului SDK, astfel încât aceștia să poată implementa, în cel mai scurt timp, noile specificații tehnice. Soluționarea acestei disfuncționalități constituie o prioritate pentru CNAS, astfel încât acordarea serviciilor medicale să poată fi certificată prin semnarea cu CEAS sau CEI”, precizează CNAS.

CNAS afirmă că în această perioadă sunt menținute măsurile aplicabile pentru asigurarea continuității acordării și decontării serviciilor medicale, în conformitate cu reglementările în vigoare. Totodată, instituția subliniază că dificultățile de natură tehnică nu constituie un impediment în accesul asiguraților la serviciile medicale de care au nevoie.