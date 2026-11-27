Impact violent în Constanța. O dubă s-a ciocnit cu o mașină și ambele au dărâmat peretele unei case
Accident rutier pe una dintre cele mai circulate străzi din Constanța: o autoutilitară de curierat și un autoturism s-au ciocnit, iar ambele mașini au fost proiectate în peretele unei case.
Sursa: ProTV
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Trei persoane au fost transportate la spital, iar circulația în zonă a fost blocată mai bine de două ore. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere ale unui magazin din zonă. La un moment dat, șoferul care conducea autoutilitara firmei de curierat ajunge în intersecție. Încetinește, așteaptă să treacă o mașină, apoi trece. Din dreapta, o mașină albă intră direct în el.
Corespondent PROTV: „Doar norocul a făcut ca pe trotuar să nu treacă nimeni. În urma impactului, atât mașina firmei de curierat, cât și celălalt autoturism au ajuns în peretele unei case.”
Localnic: „E oribil, oribil, putea fi evitat, bănuiesc eu, aia se ducea încolo, avea viteză, bănuiesc eu. Casa cum e, vă dați seama...”
Reporter: Ați mai văzut așa ceva?
Localnic: „Nu, nu, și conduc și eu destul de mult timp, n-am văzut așa ceva.”
„Groaznic. Neatenția la volan. Poate și telefonul. Nu se știe”, spune altcineva.
Șoferul firmei de curierat ar fi ieșit pe geam până la sosirea salvatorilor. În mașina cealaltă erau un bărbat și o femeie. Toți 3 au fost transportați la spital, conștienți, cu mai multe traumatisme, spun medicii.
Proprietarii casei în care au intrat mașinile au venit în grabă la fața locului.
Proprietară: „Nici nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu”.
Reporter: Aveți stricăciuni?
Proprietară: „M-au anunțat că a intrat cu mașina în casă. Dacă a intrat mașina în casă, cum să nu fie stricăciuni. E un spațiu de închiriat, închiriam. Bine că n-a murit cineva. Asta e, ce să mai zic… îmi vine și rău.”
Proprietar: „Putea să fie închiriat și se întâmpla ceva și cu el.”
Reporter: Ce vi s-a stricat?
Proprietar: „Ușa, grilajul de la ușă.”
Mașinile au fost mutate cu ajutorul unor platforme.
Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanța: „Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate.”
Circulația în zonă a fost blocată mai bine de două ore.
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