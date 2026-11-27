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Asociația a încheiat ediția din acest an printr-o gală la București, în cadrul căreia a celebrat și premiat cei mai implicați elevi și a lansat o nouă platformă de resurse pentru dezvoltarea competențelor viitorului.

De ce EduShift

România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la competențe digitale de bază: doar aproximativ unul din trei români le deține, față de o medie europeană de 60% (date Eurostat, 2025). În același timp, suntem printre primii din Europa la timpul petrecut online. Din această realitate s-a născut EduShift: un program care schimbă rolurile și îi transformă pe copii, cei mai prezenți în mediul digital, în mentori pentru adulții din jurul lor.

Impactul ediției

În cadrul programului, elevii mentori au ajuns în peste 600 de școli din toată țara și au instruit peste 3.500 de adulți și peste 2.000 de colegi, ajutându-i să recunoască fraudele online, să înțeleagă inteligența artificială și să folosească tehnologia mai sigur și cu mai multă încredere.

„România are una dintre cele mai bune viteze de internet din lume și telefoane inteligente până în cele mai izolate sate. Și totuși, suntem pe ultimele locuri la competențe digitale — mulți oameni nu știu nici măcar să trimită un e-mail. Accesul la tehnologie nu înseamnă automat că știm să o și folosim. De aici a pornit EduShift.“ — Alin Chiriac, fondatorul Asociației Adfaber

Asociația Adfaber a măsurat impactul programului prin sondaje pe care participanții le-au completat înainte și după activități. Procentul adulților care se simt pregătiți să folosească tehnologia digitală aproape s-a dublat, de la 44% la 86%, iar aproape 7 din 10 ar recomanda programul și altor persoane. La rândul lor, elevii mentori și-au îmbunătățit competențele digitale cu aproximativ 24% și au câștigat mai multă încredere în propriile abilități. Mulți dintre ei au descoperit că și copiii îi pot învăța pe adulți, nu doar invers.

Programul continuă: o platformă pentru toți

Pentru ca impactul să nu se oprească odată cu gala, Adfaber lansează o platformă de resurse dedicată competențelor viitorului. Aceasta reunește materiale gratuite despre siguranță online și fraude digitale, inteligență artificială pe înțelesul tuturor, educație media și combaterea dezinformării.

Platforma este gândită pentru toți: părinți, bunici, profesori și elevi, pentru oricine vrea să navigheze mai sigur și mai informat lumea digitală. Resursele rămân disponibile permanent, astfel încât fiecare să poată învăța în ritmul său, oricând.

Accesează gratuit platforma EduShift: competentele-viitorului.ro.

Conversație despre viitor

Gala a inclus și un panel dedicat întrebării „Ce ar trebui să știe copiii și adulții de astăzi pentru a fi pregătiți pentru 2030 și cum schimbă AI competențele de care vom avea nevoie?”, la care au participat specialiști din educație, psihologie, industria tech și reprezentanți ai elevilor. Momentul a fost completat de intervenții ale unor invitați speciali și de discursuri susținute chiar de elevii mentori.

„Munca acestor copii nu se oprește aici. Odată ce comunitatea i-a îmbrățișat ca tineri cunoscători ai tehnologiei, va continua să apeleze la ei toată viața. AI-ul ne e camarad de drum, dar nu va lua locul unui profesor — pentru că doar un profesor poate vedea sclipirea din ochii unui copil.“ — Simona Botner, Inginer Specialist Google Cloud

„ Am făcut prima mea aplicație la 9 ani, iar Seniorly am creat-o pentru bunicii noștri — nu pentru că m-a învățat cineva, ci pentru că am stat și i-am ascultat. Inteligența artificială ne poate schimba locurile de muncă, dar partea umană nu ne-o va lua nimeni. — Ioana Beatrice Cheșa, elevă în cadrul programului Despre EduShift România

EduShift este un program național gratuit de educație digitală pe care Asociația Adfaber îl implementează cu sprijinul PRO TV. Prin acest program, Adfaber pregătește elevii de gimnaziu și liceu pentru a deveni mentori digitali pentru adulții din comunitățile lor. După sesiunile de formare, elevii organizează activități practice în familie și la școală, prin care îi ajută pe părinți, bunici și profesori să înțeleagă inteligența artificială, să navigheze în siguranță pe internet, să recunoască fraudele online și să își gestioneze responsabil amprenta digitală.

Despre Adfaber

Asociația Adfaber este o organizație non-guvernamentală cu peste un deceniu de experiență în educație digitală, care derulează programe naționale dedicate copiilor și comunităților din toată România.