Șoferul acuzat că a ucis intenționat un adolescent în Suceava, reținut după ce Parchetul General a preluat dosarul
Parchetul General anunţă că a preluat de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava dosarul privind moartea unui adolescent de 17 ani, care ar fi fost lovit intenţionat cu maşina într-o comună din Suceava.
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De asemenea, Parchetul General l-a reţinut pe şofer, urmând ca acesta să fie dus vineri la Tribunalul Bucureşti cu propunere de arestare preventivă a şoferului.
"În cursul zilei de astăzi, 27 noiembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a formulat o propunere de arestare preventivă a unui inculpat, pentru o perioadă de 30 de zile, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor. Din referatul de arestare preventivă rezultă următoarea situaţie de fapt. La data de 08.11.2026, în jurul orei 14:53, în timp ce conducea un autovehicul într-un sat din judeţul Suceava, inculpatul a acroşat cu intenţie persoana vătămată (minor), din spate, în timp ce aceasta conducea un motociclu, pe acelaşi sens de deplasare, coliziune care i-a provocat victimei leziuni traumatice cuantificate iniţial la 95 - 100 zile de îngrijiri medicale şi punerea în primejdie a vieţii, iar ulterior, la data de 15.11.2026, au provocat decesul acesteia. Menţionăm că dosarul a fost preluat, prin ordonanţa emisă de PÎCCJ, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, la data de 26 noiembrie 2026, dată la care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de omor. Referatul de arestare preventivă a fost înaintat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti", transmite Parchetul General într-un comunicat de presă.
Potrivit presei locale, pe 8 noiembrie, un adolescent de 17 ani ar fi fost lovit intenţionat de o maşină, în timp ce se deplasa cu motocicleta pe o stradă în comuna suceveană Stroieşti.
Şoferul ar fi fiul unui politician local şi l-ar fi confundat pe adolescent cu un alt tânăr, pe care vroia să se răzbune.
Cazul a produs revoltă printre localnici, în condiţiile în care procurorii din Suceava l-au lăsat în libertate, dar şi în ţară, după ce imagini cu momentul accidentului au fost difuzate la televiziunile naţionale.
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