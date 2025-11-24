Un turist străin este căutat de mai mult de 24 de ore în Munții Bucegi. Rucsacul său a fost găsit în Valea Țigănești

Salvamontiștii din Brașov sunt într-o cursă contracronometru pentru a găsi un turist străin, dispărut în Munții Bucegi.

Bărbatul a cerut ajutor în limba engleză, spunând că este epuizat, înghețat și nu mai știe încotro să o ia. De atunci, legătura s-a pierdut, iar singurele urme găsite sunt rucsacul și câteva obiecte personale.

Apelul la 112 a venit în jurul orei 22:30 de minute de pe un număr înregistrat în Marea Britanie. Pe munte, condițiile meteo erau extreme: viscol, ceață densă și vânt puternic.

Sergiu Olteanu, meteorolog Vf. Omu: „Nu te puteai orienta absolut deloc, toate marcajele erau îmbrăcate într-un strat gros de gheață. Avem și risc de avalanșă.”

Bărbatul aflat în pericol a reușit să ofere puține informații, pentru că semnalul era slab.

Corespondent Știrile PRO TV: „A reușit să le transmită coordonatele locului în care se afla și să le spună că este epuizat și degerat.”

Salvamontiștii i-au trimis instrucțiuni pentru a încerca să ajungă la refugiu, dar conexiunea s-a întrerupt.

Turistul se afla la peste 2.100 de metri altitudine, în zona Văii Țigănești. Refugiul din apropiere și cabana Mălăiești erau cele mai sigure puncte, dar nu a ajuns la niciunul dintre ele.

Opt salvatori montani l-au căutat toată noaptea, fără succes.

Alexandru Nagy, Salvamont Brașov: „Se caută urme, dar și colegii spuneau aseară am trecut acum juma de oră noi pe aici, ne-am întors nu mai avem urmele noastre. E foarte greu în condiții de viscol să găsești elemente care să te ajute în căutare."

Dimineața, echipe din mai multe localități s-au alăturat operațiunii — în total 17 salvatori. Au fost găsite câteva obiecte personale și un rucsac.

Elicopterul SMURD a cercetat zona din aer, însă fără succes. După ore întregi în viscol, echipele s-au retras epuizate. Obiectele găsite au fost predate poliției, iar căutările vor fi reluate din această noapte, dacă vremea va permite.

