Un turist străin este căutat de mai mult de 24 de ore în Munții Bucegi. Rucsacul său a fost găsit în Valea Țigănești

24-11-2025 | 19:38
Salvamontiștii din Brașov sunt într-o cursă contracronometru pentru a găsi un turist străin, dispărut în Munții Bucegi.

Ana Maria Barbu

Bărbatul a cerut ajutor în limba engleză, spunând că este epuizat, înghețat și nu mai știe încotro să o ia. De atunci, legătura s-a pierdut, iar singurele urme găsite sunt rucsacul și câteva obiecte personale.

Apelul la 112 a venit în jurul orei 22:30 de minute de pe un număr înregistrat în Marea Britanie. Pe munte, condițiile meteo erau extreme: viscol, ceață densă și vânt puternic.

Sergiu Olteanu, meteorolog Vf. Omu: „Nu te puteai orienta absolut deloc, toate marcajele erau îmbrăcate într-un strat gros de gheață. Avem și risc de avalanșă.”

Bărbatul aflat în pericol a reușit să ofere puține informații, pentru că semnalul era slab.

zapada munte
Iarna este aproape. În unele zone ninge abundent. Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să fie atenți

Corespondent Știrile PRO TV: „A reușit să le transmită coordonatele locului în care se afla și să le spună că este epuizat și degerat.”

Salvamontiștii i-au trimis instrucțiuni pentru a încerca să ajungă la refugiu, dar conexiunea s-a întrerupt.

Turistul se afla la peste 2.100 de metri altitudine, în zona Văii Țigănești. Refugiul din apropiere și cabana Mălăiești erau cele mai sigure puncte, dar nu a ajuns la niciunul dintre ele.

Opt salvatori montani l-au căutat toată noaptea, fără succes.

Alexandru Nagy, Salvamont Brașov: „Se caută urme, dar și colegii spuneau aseară am trecut acum juma de oră noi pe aici, ne-am întors nu mai avem urmele noastre. E foarte greu în condiții de viscol să găsești elemente care să te ajute în căutare."

Dimineața, echipe din mai multe localități s-au alăturat operațiunii — în total 17 salvatori. Au fost găsite câteva obiecte personale și un rucsac.

Elicopterul SMURD a cercetat zona din aer, însă fără succes. După ore întregi în viscol, echipele s-au retras epuizate. Obiectele găsite au fost predate poliției, iar căutările vor fi reluate din această noapte, dacă vremea va permite.

