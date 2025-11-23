Iarna este aproape. În unele zone ninge abundent. Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să fie atenți

Stiri actuale
23-11-2025 | 19:11
zapada munte

Iarna este la ușă, iar în anumite zone a dat semne clare că vrea să se și instaleze. La munte a nins puternic, iar la altitudini mari s-a depus strat de zăpadă.

autor
Ana Tudoran,  Călin Ardelean ,  Natașa Paraschiv

În același timp au fost inundații la Râmnicu Vâlcea. Străzile au arătat ca niște canale navigabile, după ce a turnat ca vara.

Pe Transfăgărășan, la peste 1800 de metri, ninge de sâmbătă noapte, iar vântul suflă cu putere. În zona montană a Bihorului, stratul de zăpadă are în jur de 5 centimetri. Preventiv, circulația pe trei sectoare de drum județean a fost închisă.

La Vârful Omu s-au înregistrat 3 grade, dar cu minus. Este un peisaj parcă desprins din povești, totul este înghețat, totul este alb.

Avertisment pentru turiști

Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să evite traseele cu risc crescut și, mai ales, să nu plece la drum fără să fie echipați corespunzător.

Citește și
toamna
Primele zile din decembrie aduc vreme caldă și ploi, anunță ANM. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Sergiu Olteanu, meteorolog la stația Vârful Omu: „Este ceață, ceea ce face ca orientarea să fie foarte, foarte dificilă. Toate marcajele sunt îmbrăcate în chiciură, iar acestea pot fi foarte, foarte greu de localizat. Nu recomand nimănui acum să încerce să parcurgă trasee pe platoul Bucegilor spre Vârful Omu, deoarece solul este înghețat, este o crustă foarte groasă de gheață.”

Este deja iarnă și la Rânca.

În Râmnicu Vâlcea a fost cod galben de ploi. A turnat mai puțin de o oră, însă a fost suficient ca străzile să se inunde. Canalizarea nu a făcut față, iar traficul a fost dat peste cap.

Prognoza meteo pentru săptămâna viitoare

Săptămâna viitoare vremea se mai îmbunătățește.

Meda Andrei, meteorolog de serviciu ANM: „La început mai timid, de pildă luni se vor situa la nivelul întregii țări între 3 grade în estul Transilvaniei și 12 grade în sudul Banatului. Iar în zilele de marți și de miercuri vor fi chiar mult mai ridicate decât ar trebui să fie în mod normal și se vor situa marți între 10 și 17 grade.”

Apoi revin temperaturile firești pentru un început de iarnă.

Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace

Sursa: Pro TV

Etichete: meteo, anm, frig,

Dată publicare: 23-11-2025 19:11

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
După ploi și ninsori la munte, vremea se încălzește în România. Prognoza meteo până pe 30 noiembrie
Vremea
După ploi și ninsori la munte, vremea se încălzește în România. Prognoza meteo până pe 30 noiembrie

Vremea se va încălzi din 25 noiembrie în aproape toată țara, după câteva zile reci cu precipitații, mai ales ninsoare și lapoviță la munte, potrivit ANM.

Primele zile din decembrie aduc vreme caldă și ploi, anunță ANM. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
Vremea
Primele zile din decembrie aduc vreme caldă și ploi, anunță ANM. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în perioada 17.11-15.12.2025. Temperaturile vor fi mai ridicate decât mediile normale ale perioadei, pe întreg teritoriul României.

Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni. Prognoza meteo pentru perioada 11 noiembrie - 8 decembrie
Vremea
Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni. Prognoza meteo pentru perioada 11 noiembrie - 8 decembrie

ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în perioada 11.11-08.12.2025. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât mediile normale ale perioadei, pe întreg teritoriul României, iar precipitațiile vor fi variabile.

 

Cum se schimbă vremea în luna noiembrie. ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Vremea
Cum se schimbă vremea în luna noiembrie. ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, în perioada 3 noiembrie - 1 decembrie 2025. Vom avea un început călduros de noiembrie, apoi temperaturile revin la normalul perioadei, spre finalul lunii.

Prognoza meteo pentru șapte zile. Cum va fi vremea în București și în restul zonelor din țară
Vremea
Prognoza meteo pentru șapte zile. Cum va fi vremea în București și în restul zonelor din țară

Săptămâna începe cu cer noros în vest și nord-vest, unde ploile se vor extinde treptat. În Banat și Crișana sunt posibile descărcări electrice și intensificări ale vântului de 50...70 km/h.

Recomandări
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace
Stiri externe
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace

Controversatul plan de pace propus de Donald Trump este discutat duminică la Geneva, de reprezentanții americanilor, ai Ucrainei și ai Uniunii Europene.

Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”
Stiri actuale
Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”

Şeful ANAF, Adrian Nica, spune că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea despăgubirilor de la fostul preşedinte Klaus Iohannis, după ce instanţa a respins cererea de sechestru.

 

Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală
Stiri actuale
Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:41

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 25

44:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 23 Noiembrie 2025

02:19:23

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 25

22:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28