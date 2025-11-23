Iarna este aproape. În unele zone ninge abundent. Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să fie atenți

Iarna este la ușă, iar în anumite zone a dat semne clare că vrea să se și instaleze. La munte a nins puternic, iar la altitudini mari s-a depus strat de zăpadă.

În același timp au fost inundații la Râmnicu Vâlcea. Străzile au arătat ca niște canale navigabile, după ce a turnat ca vara.

Pe Transfăgărășan, la peste 1800 de metri, ninge de sâmbătă noapte, iar vântul suflă cu putere. În zona montană a Bihorului, stratul de zăpadă are în jur de 5 centimetri. Preventiv, circulația pe trei sectoare de drum județean a fost închisă.

La Vârful Omu s-au înregistrat 3 grade, dar cu minus. Este un peisaj parcă desprins din povești, totul este înghețat, totul este alb.

Avertisment pentru turiști

Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să evite traseele cu risc crescut și, mai ales, să nu plece la drum fără să fie echipați corespunzător.

Sergiu Olteanu, meteorolog la stația Vârful Omu: „Este ceață, ceea ce face ca orientarea să fie foarte, foarte dificilă. Toate marcajele sunt îmbrăcate în chiciură, iar acestea pot fi foarte, foarte greu de localizat. Nu recomand nimănui acum să încerce să parcurgă trasee pe platoul Bucegilor spre Vârful Omu, deoarece solul este înghețat, este o crustă foarte groasă de gheață.”

Este deja iarnă și la Rânca.

În Râmnicu Vâlcea a fost cod galben de ploi. A turnat mai puțin de o oră, însă a fost suficient ca străzile să se inunde. Canalizarea nu a făcut față, iar traficul a fost dat peste cap.

Prognoza meteo pentru săptămâna viitoare

Săptămâna viitoare vremea se mai îmbunătățește.

Meda Andrei, meteorolog de serviciu ANM: „La început mai timid, de pildă luni se vor situa la nivelul întregii țări între 3 grade în estul Transilvaniei și 12 grade în sudul Banatului. Iar în zilele de marți și de miercuri vor fi chiar mult mai ridicate decât ar trebui să fie în mod normal și se vor situa marți între 10 și 17 grade.”

Apoi revin temperaturile firești pentru un început de iarnă.

