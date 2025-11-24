Mini-vacanța de 1 Decembrie aglomerează trenurile. Destinațiile de la munte sunt cele mai căutate

Cum ziua de 1 Decembrie pică perfect anul acesta, exact peste o săptămână, luni, mulți români și-au făcut planuri de vacanță, cu tot cu weekendul. Destinațiile preferate sunt stațiunile de munte sau orașele unde s-au deschis deja târguri de Crăciun.

Încă de luni, 24 noiembrie, la multe trenuri, călătorii nu mai găsesc bilete.

Corespondent PROTV: „În acest moment, pentru trenurile de vineri seară și sâmbătă dimineață către Valea Prahovei, Brașov și Sibiu s-au vândut toate biletele, iar la unele garnituri, în funcție de preț și oră se mai găsesc câteva bilete, în special la clasa I. Iar situația e similară și pe alte rute, interesul este mare nu doar pentru munte. Spre Iași, Bacău sau Cluj mai sunt doar câteva bilete, în funcție de oră. Mulți studenți profită de acest weekend prelungit pentru a merge acasă. Cei care verifică acum aplicația CFR văd în multe cazuri mesajul "nu mai sunt locuri disponibile", în special la plecările de seară și de dimineață. Brașovul rămâne însă una dintre destinațiile principale. Târgul de Crăciun se deschide duminică, iar cererea pentru cazare a crescut vizibil. Cază­rile în oraș și pe Valea Prahovei sunt deja ocupate în proporție de peste 50%, iar hotelierii spun că se așteaptă ca în weekend să atingă capacitatea maximă, pe măsură ce turiștii ajung la munte.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













