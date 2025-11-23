După ploi și ninsori la munte, vremea se încălzește în România. Prognoza meteo până pe 30 noiembrie

Vremea se va încălzi din 25 noiembrie în aproape toată țara, după câteva zile reci cu precipitații, mai ales ninsoare și lapoviță la munte, potrivit ANM.

Spre sfârşitul lunii valorile termice vor scădea şi se vor situa în jurul celor specifice perioadei.

Cum va fi vremea până la finalul lunii

Astfel, în intervalul 23 noiembrie, ora 8:00 - 24 noiembrie, ora 8:00, valorile termice vor scădea semnificativ faţă de intervalul anterior în sud, centru şi sud-est şi doar uşor în rest, astfel că vremea va deveni mai rece decât în mod obişnuit la această dată în vestul şi în nordul ţării şi în general normală din punct de vedere termic în rest. Cerul va avea înnorări în toate regiunile, iar local şi temporar vor fi precipitaţii, în general slabe cantitativ, predominant sub formă de ninsoare la munte, mai ales lapoviţă şi ninsoare în vest, centru şi nord şi sub formă de ploaie în celelalte zone. Izolat vor fi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări pe crestele montane, în special ale Carpaţilor Orientali, iar izolat şi trecător, în restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 şi 14 grade, mai scăzute în zona deluroasă din vest şi mai ridicate pe litoral, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -3 şi 5 grade. Dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse va fi ceaţă.

Şi în Bucureşti vremea se va răci în intervalul menţionat. Cerul va avea înnorări şi trecător va ploua slab în prima parte a intervalului, apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 8 - 9 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 0 grade.

Pentru intervalul 24 noiembrie, ora 8:00 - 25 noiembrie, ora 8:00, vremea se va încălzi în vestul ţării, iar în rest valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu înnorări şi ploi slabe spre seară şi noaptea pe arii restrânse în Banat, Crişana şi Maramureş şi Oltenia, iar la altitudini mari la munte vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă şi în regiunile vestice. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 şi 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 şi 10 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -7 grade. Izolat, dimineaţa şi noaptea se va forma ceaţă.

În Capitală, vremea va fi frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 10 - 11 grade, iar cea minimă de 0 - 2 grade.

În perioada 25 noiembrie, ora 8:00 - 26 noiembrie, ora 8:00, în ţară, vremea se va încălzi semnificativ în aproape toată ţara. Cerul va fi variabil, cu înnorări şi ploi slabe, mai ales după amiaza şi noaptea, local în jumătatea vestică a teritoriului. La altitudini foarte mari la munte vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă şi local în regiunile vestice şi estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 17 grade, iar cele minime se vor situa între -2 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 12 grade pe litoral. Pe arii restrânse, în special dimineaţa şi noaptea va fi ceaţă. Şi în Bucureşti vremea se va menţine frumoasă şi se va încălzi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 2 - 5 grade.

Vremea va continua să se încălzească în estul şi sud-estul ţării în intervalul 26 noiembrie, ora 8:00 - 27 noiembrie, ora 8:00, iar în restul teritoriului valorile termice vor fi în scădere.

Cerul va avea înnorări temporare şi va ploua slab, local în regiunile sudice şi la munte şi izolat în rest. Pe crestele montane vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, în nord-vestul, estul şi sud-estul ţării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 şi 19 grade, iar cele minime se vor situa între -4 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 11 grade pe litoral.

În Bucureşti, vremea va continua să se încălzească. Cerul va avea temporar înnorări, iar spre seară şi noaptea va creşte probabilitatea de ploaie slabă. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 15 - 16 grade, iar cea minimă de 6 - 7 grade.

Potrivit ANM, în intervalul 27 noiembrie, ora 8:00 - 30 noiembrie, ora 8:00, valorile termice vor scădea şi se vor situa în jurul celor specifice perioadei în primele două zile din interval, apoi vremea se va încălzi. Temporar vor fi precipitaţii, în special în jumătatea sud-estică a ţării.

În Capitală, valorile termice vor scădea, astfel că se vor situa în jurul celor specifice datei în primele două zile din interval, apoi vremea se va încălzi. Temporar va ploua, cu o probabilitate mai mare la începutul intervalului.

