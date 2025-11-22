Vremea azi, 22 noiembrie 2025. Ploi în toată țara, ninsori la munte și temperaturi de la 3 la 21 de grade

Astăzi vremea rămâne caldă în centru, în sud și în sud-est, dar temperaturile scad accentuat în restul țării. O să plouă aproape peste tot, iar seara, la munte începe să ningă.

Vântul se întețește pe partea sud-estică și în zona înaltă de munte, iar maximele pornesc de la 3...4 grade în Dealurile Crișanei și în nordul Moldovei și ajung la 21 de grade în sud-estul României.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim atmosferă schimbătoare: scurte momente însorite, dar și câțiva stropi de ploaie, pe suprafețe restrânse. Vântul are intensificări, iar vremea se menține deosebit de caldă pentru această perioadă și vor fi în jur de 21 de grade la orele amiezii.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei vedem puțin soarele printre nori, dar, în ansamblu, avem o zi destul de mohorâtă, cu înnorări, ploi și un vânt insistent, care suflă cu 45...50 de km/h. După prânz, temperaturile urcă până la 19 grade la Galați și la Brăila.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina sunt ceva condiții de ceață acum dimineața. Apoi cerul rămâne acoperit, o să plouă, iar pe seară și la noapte o să fie lapoviță și ninsoare. Pe-aici se răcește simțitor și vor fi cel mult 9 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș urmează o zi mohorâtă: vin mai multe reprize de ploaie, iar la apropierea serii și peste noapte ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Temperaturile scad și pe aici, dar în Bistrița tot se ating 13 grade.

Și în ținuturile vestice o să plouă. Pe seară, însă, o să cadă lapoviță sau o să ningă și tot atunci e posibil să se formeze polei. Maximele, în scădere față de ziua trecută, nu mai trec de 8 grade.

În Transilvania vedem puțin soarele printre nori, dar, în ansamblu, se anunță o zi destul de mohorâtă. O să plouă – mai abundent în zona Meridionalilor, iar la noapte, în regiunea montană, treptat, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă. Vântul are intensificări la altitudini mari, pe unde vor fi rafale de 90 de km/h. Vremea rămâne caldă și se ating 14 grade după prânz.

În zona Olteniei găsim înnorări persistente și ploi abundente, mai ales în zonele deluroase, pe unde se vor strânge cantități mari de apă. Temperaturile rămân ridicate și ajung la 18 grade.

În sudul țării soarele se arată trecător – în special pe la câmpie. O să plouă și pe-aici, iar în regiunile deluroase se vor acumula peste 25 de litri de apă pe metru pătrat. Maximele ating 18 grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București înnorările persistă la începutul zilei, dar mai târziu se arată soarele și se încălzește. Maxima ajunge pe la 19 grade. Spre seară și la noapte se înnorează din nou și o să plouă, iar minima coboară la 8 grade.

Vremea la munte

La munte se anunță o zi mohorâtă, cu temperaturi în scădere. Ziua o să plouă în majoritatea masivelor, însă pe seară, treptat, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă. În masivele sudice se strâng cantități mari de apă, iar vântul se întețește la altitudini mari, pe unde vor fi rafale de 90 de km/h.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













