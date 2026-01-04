Un TIR a intrat într-o casă din județul Bacău. Șoferul a reușit să iasă singur înainte ca pompierii să ajungă. FOTO

Un TIR a intrat, duminică, într-o casă din satul Oniscani, judeţul Bacău, afectând structura de rezistenţă a clădirii. La momentul accidentului, în locuinţă nu se afla nimeni. Şoferul autotrenului a reuşit să iasă singur.

Accidentul rutier a avut loc în comuna Filipeşti, satul Oniscani, unde un autotren a intrat într-o casă de locuit.

La locul accidentului s-au deplasat o autospecială de stingere (ASAS), o autospecială de descarcerare din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău, precum şi o ambulanţă SAJ Bacău.

ISU Bacău

”La momentul producerii evenimentului nu se afla nicio persoană în locuinţă. În urma impactului, structura casei este afectată. La momentul sosirii echipajelor de intervenţie s-a constatat faptul că şoferul autotrenului era autoevacuat în siguranţă”, a precizat ISU Bacău.



