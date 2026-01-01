Accident grav pe DN1, în județul Sibiu. Cinci persoane rănite au fost transportate la spital. Cum s-a produs. FOTO

01-01-2026 | 14:18
Accident SB
ISU Sibiu

Cinci persoane conștiente sunt transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu, fiind rănite în urma accidentului rutier care a avut loc joi pe DN1, în Hula Bradului.

Claudia Alionescu,  Octavian Mulder

Trei mașini au fost implicate în accident, iar traficul în zona cu pricina a fost blocat, a anunțat Poliția și Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

Accident SB

'În urma evaluării medicale, cinci persoane sunt transportate la spital: o femeie în vârstă de 46 de ani cu traumatism toracic și multiple contuzii; un bărbat în vârstă de 47 de ani cu traumatism toracic; un bărbat în vârstă de 52 de ani cu dureri lombare; o femeie în vârstă de 48 de ani cu dureri cervicale; o femeie de 31 de ani cu atac de panică.

Accident SB

Toate victimele sunt transportate la UPU Sibiu conștiente', a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ștefan.

Accident SB

O șoferiță a pierdut controlul volanului

Accident SB

De vină pentru producerea accidentului ar fi o șoferiță de 31 de ani care a pierdut controlul direcției și a intrat în mașina aflată pe sens opus, condusă de un bărbat de 47 de ani, fiind proiectată apoi într-un alt autoturism de un cetățean străin de 52 de ani.

Accident SB

Accident SB

'În urma coliziunii, femeia de 31 de ani, conducătorul auto de 47 de ani și pasagera acestuia, în vârstă de 46 de ani, precum și celălalt conducător auto și pasagera acestuia, tot cetățean străin, de 48 de ani, au suferit vătămări corporale, fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.', a precizat Poliția.

Accident SB
Sursa: Agerpres

