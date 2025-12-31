Accident cumplit în Dâmbovița. Doi tineri au murit arși de vii într-o mașină răsturnată

Stiri Diverse
31-12-2025 | 19:44
×
Codul embed a fost copiat

Doi tineri de 18 și 19 ani au sfârșit arși de vii într-un cumplit accident produs în Găești, Dâmbovița.

autor
Daniel Moldovan

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

În zori, pompierii au primit, un apel de urgență să stingă o mașină cuprinsă de flăcări. Când au ajuns autoturismul era răsturnat, iar pentru cei doi tineri prinși înăuntru n-au mai putut face nimic.

Polițiștii spun că la volan se afla băiatul de 18 ani, care ar fi pierdut controlul și a lovit colțul unei clădiri.

Sursa: Pro TV

Etichete: dambovita, masina, tineri,

Dată publicare: 31-12-2025 19:44

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Cum s-a produs tragicul accident în care a fost implicat Anthony Joshua. Boxerul britanic „era şocat, incapabil să vorbească”
Stiri externe
Cum s-a produs tragicul accident în care a fost implicat Anthony Joshua. Boxerul britanic „era şocat, incapabil să vorbească”

Implicat într-un accident care a costat viaţa a doi dintre apropiaţii săi în Nigeria, Anthony Joshua a scăpat nevătămat. Dar boxerul britanic era în stare de şoc, potrivit unui martor.

Doi bărbați au murit într-un accident de muncă în Portul Constanța. Cum s-a produs nefericitul eveniment
Stiri actuale
Doi bărbați au murit într-un accident de muncă în Portul Constanța. Cum s-a produs nefericitul eveniment

Doi bărbaţi au murit, miercuri, în urma unui accident de muncă produs în Portul Constanţa, iar o altă victimă a ajuns la spital cu un traumatism la picior.

O nouă tragedie înainte de Anul Nou. Accident grav provocat de un șofer de camion care nu s-a asigurat. Doi tineri au murit
Stiri actuale
O nouă tragedie înainte de Anul Nou. Accident grav provocat de un șofer de camion care nu s-a asigurat. Doi tineri au murit

Un grav accident a avut loc, marţi seara, în judeţul Dolj, pe DN 56 Craiova-Calafat, la intersecţia cu DC 56 Hunia - Gară Moţăţei, în urma căruia două persoane de 22 şi 32 de ani au decedat la spital.

Recomandări
Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie
Stiri Politice
Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie

Anul 2026 nu va fi simplu, dar ar trebui să fie mai bun, a spus premierul Ilie Bolojan într-un bilanț al primelor 6 luni de guvernare.

Revelion cu ger și zăpadă. Unde vor fi -12 grade după miezul nopţii
Stiri actuale
Revelion cu ger și zăpadă. Unde vor fi -12 grade după miezul nopţii

Cei care plănuiesc să iasă din case la miezul nopții, trebuie să fie pregătiți de o noapte geroasă în multe orașe. La Brașov, de exemplu, se anunță minus 12 grade și s-ar putea să ningă slab.

Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: În 2026 statul român trebuie să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetățeni
Stiri Politice
Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: În 2026 statul român trebuie să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetățeni

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, cu câteva ore înainte de trecerea în noul an, că în 2026 este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni, după ce 2025 a fost "un an al încercărilor”.

Top citite
1 colindatori colinde plugusorul
Shutterstock
Stiri Diverse
Plugușorul - versuri și semnificație. Când se merge cu Plugușorul
2 Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
Shutterstock
Stiri Diverse
Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
3 masa de revelion peste
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28