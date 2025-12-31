Accident cumplit în Dâmbovița. Doi tineri au murit arși de vii într-o mașină răsturnată

Doi tineri de 18 și 19 ani au sfârșit arși de vii într-un cumplit accident produs în Găești, Dâmbovița.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

În zori, pompierii au primit, un apel de urgență să stingă o mașină cuprinsă de flăcări. Când au ajuns autoturismul era răsturnat, iar pentru cei doi tineri prinși înăuntru n-au mai putut face nimic.

Polițiștii spun că la volan se afla băiatul de 18 ani, care ar fi pierdut controlul și a lovit colțul unei clădiri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













