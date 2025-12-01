Tânără însărcinată, găsită moartă într-o pădure din Michigan. Poliția caută bebelușul dispărut

Stiri Socante
01-12-2025 | 19:02
Tânără însărcinată, găsită moartă într-o pădure din Michigan. Poliția caută bebelușul dispărut
Wexford County Jail

O femeie aflată în ultimele zile de sarcină a fost găsită moartă într-o zonă împădurită din Michigan, iar bebelușul ei este în continuare căutat de poliție.

autor
Ioana Andreescu

Rebecca Park a fost văzută ultima oară când a plecat de la casa mamei sale, în noaptea de 4 noiembrie, când era însărcinată în 38 de săptămâni, potrivit Mirror.

Martorii spun că tânăra de 22 de ani a fost observată urcând pe scaunul din dreapta-față al unui vehicul de culoare închisă, parcat în faţa casei.

Telefonul ei a fost găsit abandonat în apropierea locuinţei mamei sale. Câteva săptămâni mai târziu, trupul Rebeccăi a fost descoperit la aproape 80 de kilometri distanţă de locul în care fusese văzută ultima oară. În mod tragic, autopsia a arătat că bebelușul nu se afla lângă ea la momentul morţii. Poliţia spune că încă îl caută.

Logodnicul și sora victimei, arestați, dar neacuzați de moartea Rebeccăi

Logodnicul Rebeccăi, Richard Lee Falor, și sora ei de 21 de ani, Kimberly Park, au fost arestați, însă nu au fost inculpați în legătură cu moartea tinerei. Falor, un infractor sexual condamnat în trecut, în vârstă de 43 de ani, a fost reținut chiar în noaptea în care trupul Rebeccăi a fost descoperit. El a fost acuzat de două infracțiuni legate de droguri și riscă închisoarea pe viață din cauza cazierului său de recidivist.

Citește și
Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu
A fost stabilită cauza morţii lui Felix Baumgartner. Ce au dezvăluit procurorii la câteva luni de la deces

Când logodnica sa a dispărut fără urmă din Boon Township, Michigan – la circa 160 de kilometri nord de Grand Rapids –, Falor a vorbit cu presa. „Becca i-a spus mamei sale: «Așteaptă puțin. Vine cineva să mă ia. Este ceva ce trebuie să fac. Îmi pare rău»”, a afirmat el. „O limuzină neagră a oprit, iar ea a urcat. Nimeni nu a mai auzit de ea de atunci.”

Sora Rebeccăi, acuzată că a minţit poliția și a manipulat probe

Sora mai tânără a Rebeccăi, Kimberly, a fost de asemenea reținută, fiind acuzată că a mințit un ofițer de poliție în timpul unei investigații privind o infracțiune violentă, că a manipulat probe într-un caz penal și că a depus o plângere falsă privind o infracțiune. Ea este deținută în Penitenciarul Wexford County, cu o cauțiune de 750.000 de dolari (566.958 lire sterline). Kimberly și Falor nu au fost acuzați de moartea Rebeccăi, notează The Sun.

Cauza morții tinerei mame nu a fost încă stabilită și se află în curs de investigare. Poliția avertizează că poate oferi doar „informații extrem de limitate”, din cauza naturii cazului. Trupul ei a fost găsit în pădurea Manistee National Forest.

Mama adoptivă a Rebeccăi, Stephanie Park, a tăcut pe durata căutărilor disperate pentru a-și proteja familia, dar acum dorește ca lumea să ştie că tânăra a fost „foarte iubită”.

„Am tăcut pentru că ne pasă. Am vrut să fie găsită,” a spus ea. „Nu am vrut să punem presiune pe nimeni implicat, astfel încât să poată fi descoperită. Nu am crezut niciodată că a fugit cu bebelușul. Ne-am pregătit pentru acest deznodământ.”

Ediție specială a Știrilor ProTV: Parada de 1 Decembrie 2025

Sursa: Mirror

Etichete: copil, femeie, moarta, michigan,

Dată publicare: 01-12-2025 19:02

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
Citește și...
Înca un deces provocat de gripa aviară la om a fost înregistrat în Washington. Este al doilea caz în SUA în ultimele 9 luni
Stiri Sanatate
Înca un deces provocat de gripa aviară la om a fost înregistrat în Washington. Este al doilea caz în SUA în ultimele 9 luni

Un locuitor din Washington a murit din cauza complicațiilor provocate de o infecție cu un virus al gripei aviare, care nu a mai fost raportat până acum la oameni, a anunțat vineri Departamentul de Sănătate al statului american.

A fost stabilită cauza morţii lui Felix Baumgartner. Ce au dezvăluit procurorii la câteva luni de la deces
Stiri externe
A fost stabilită cauza morţii lui Felix Baumgartner. Ce au dezvăluit procurorii la câteva luni de la deces

Justiţia italiană a dezvăluit cauzele morţii tragice a lui Felix Baumgartner, decedat pe 17 iulie la Porto Sant'Elpidio, în Italia.

 

25 de clădiri din România, iluminate în roz pentru conștientizarea cancerului de sân. Anual apar peste 12.000 de cazuri noi
Stiri Sociale
25 de clădiri din România, iluminate în roz pentru conștientizarea cancerului de sân. Anual apar peste 12.000 de cazuri noi

În România, cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei și una dintre principalele cauze de deces oncologic. Însă atunci când boala e depistată la timp, șansele de vindecare sunt foarte mari.

Recomandări
Nicuşor Dan, la recepţia de la Cotroceni: România e o ţară coruptă, iar românii au dreptate când sunt revoltaţi. VIDEO
Stiri Politice
Nicuşor Dan, la recepţia de la Cotroceni: România e o ţară coruptă, iar românii au dreptate când sunt revoltaţi. VIDEO

Președintele Nicușor Dan a afirmat luni seară, la recepția de Ziua Națională de la Palatul Cotroceni, că România este o țară coruptă și că românii au dreptate să considere că statul nu arată voință reală în lupta împotriva corupției.

Din umbra tatălui, la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii lui PAOK, după succesul din Asia
1 decembrie
Din umbra tatălui, la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii lui PAOK, după succesul din Asia

Este unul dintre cei mai de succes antrenori români ai momentului. Venerat în Salonic și temut în Atena, Răzvan Lucescu a schimbat istoria fotbalului elen, destinul clubului PAOK și a câștigat respectul unei națiuni.

Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie”
Protv 30 de ani
Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie”

La 30 de ani de la prima emisie PRO TV, Andreea Esca își amintește emoția de la pupitrul știrilor, golul din stomac și sentimentul că făcea parte dintr-un moment care va rămâne în istorie - jurnalul din seara de 1 decembrie 1995.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Decembrie 2025

02:32:55

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28