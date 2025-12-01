Tânără însărcinată, găsită moartă într-o pădure din Michigan. Poliția caută bebelușul dispărut

O femeie aflată în ultimele zile de sarcină a fost găsită moartă într-o zonă împădurită din Michigan, iar bebelușul ei este în continuare căutat de poliție.

Rebecca Park a fost văzută ultima oară când a plecat de la casa mamei sale, în noaptea de 4 noiembrie, când era însărcinată în 38 de săptămâni, potrivit Mirror.

Martorii spun că tânăra de 22 de ani a fost observată urcând pe scaunul din dreapta-față al unui vehicul de culoare închisă, parcat în faţa casei.

Telefonul ei a fost găsit abandonat în apropierea locuinţei mamei sale. Câteva săptămâni mai târziu, trupul Rebeccăi a fost descoperit la aproape 80 de kilometri distanţă de locul în care fusese văzută ultima oară. În mod tragic, autopsia a arătat că bebelușul nu se afla lângă ea la momentul morţii. Poliţia spune că încă îl caută.

Logodnicul și sora victimei, arestați, dar neacuzați de moartea Rebeccăi

Logodnicul Rebeccăi, Richard Lee Falor, și sora ei de 21 de ani, Kimberly Park, au fost arestați, însă nu au fost inculpați în legătură cu moartea tinerei. Falor, un infractor sexual condamnat în trecut, în vârstă de 43 de ani, a fost reținut chiar în noaptea în care trupul Rebeccăi a fost descoperit. El a fost acuzat de două infracțiuni legate de droguri și riscă închisoarea pe viață din cauza cazierului său de recidivist.

Când logodnica sa a dispărut fără urmă din Boon Township, Michigan – la circa 160 de kilometri nord de Grand Rapids –, Falor a vorbit cu presa. „Becca i-a spus mamei sale: «Așteaptă puțin. Vine cineva să mă ia. Este ceva ce trebuie să fac. Îmi pare rău»”, a afirmat el. „O limuzină neagră a oprit, iar ea a urcat. Nimeni nu a mai auzit de ea de atunci.”

Sora Rebeccăi, acuzată că a minţit poliția și a manipulat probe

Sora mai tânără a Rebeccăi, Kimberly, a fost de asemenea reținută, fiind acuzată că a mințit un ofițer de poliție în timpul unei investigații privind o infracțiune violentă, că a manipulat probe într-un caz penal și că a depus o plângere falsă privind o infracțiune. Ea este deținută în Penitenciarul Wexford County, cu o cauțiune de 750.000 de dolari (566.958 lire sterline). Kimberly și Falor nu au fost acuzați de moartea Rebeccăi, notează The Sun.

Cauza morții tinerei mame nu a fost încă stabilită și se află în curs de investigare. Poliția avertizează că poate oferi doar „informații extrem de limitate”, din cauza naturii cazului. Trupul ei a fost găsit în pădurea Manistee National Forest.

Mama adoptivă a Rebeccăi, Stephanie Park, a tăcut pe durata căutărilor disperate pentru a-și proteja familia, dar acum dorește ca lumea să ştie că tânăra a fost „foarte iubită”.

„Am tăcut pentru că ne pasă. Am vrut să fie găsită,” a spus ea. „Nu am vrut să punem presiune pe nimeni implicat, astfel încât să poată fi descoperită. Nu am crezut niciodată că a fugit cu bebelușul. Ne-am pregătit pentru acest deznodământ.”

