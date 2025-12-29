Averea uriașă a femeii din Sibiu care a fost ucisă de fiica ei, pentru bani. A sedat-o cu ajutorul unei asistente

Stiri Justitie
29-12-2025 | 17:20
Două milioane de euro - aceasta ar fi averea pentru care o femeie din Sibiu și-ar fi ucis cu premeditare mama. Anchetatorii au avut nevoie de un an și jumătate ca să adune probe pentru a dovedi faptele.  

autor
Octavian Moldovan

Investigațiile au arătat că între cele două femei exista o relație tensionată. Fiica victimei ar fi apelat la ajutorul unei prietene, asistentă medicală, ca să pună în aplicare planul diabolic. Amândouă sunt arestate.

Femeia de 38 de ani acuzată că și-ar fi ucis mama nu bănuia că anchetatorii o suspectează și că au construit un dosar pe numele ei. A fost reținută în Sibiu când ieșea de la cinematograf, împreună cu cei doi copii.

Se întorsese în țară de curând, din Dubai, locul în care se stabilise după moartea mamei ei. Venise ca să vândă și ultima casă moștenită și nu dădea nimic de bănuit.

Ioan Damian, vecinul victimei: ”Au cerut un milion, au cerut 800, după aceea au lăsat-o la 720”.

Investigațiile procurorilor, desfășurate timp de un an și jumătate, au scos la iveală cum premeditase totul.

Valentin Florescu, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu: ”Cu o lună și jumătate înainte de săvârșirea faptei, i-a cerut asistentei, coinculpatei sale, i-a cerut să-i procure o mare cantitate de substanțe cu efect sedativ”.

Apoi, în luna iunie, i-a oferit mamei un ceai în care ar fi pus sedativul. Apoi, când victima era pe jumătate adormită, ar fi ucis-o. Prietena bănuită că a ajutat-o la săvârșirea crimei a fost luată de polițiști pentru audieri când pleca de la spitalul din Cisnădie, unde lucra ca asistentă medicală. Cunoscuții femeii au fost șocați de acuzații.

Vecina asistentei: ”Eu o știam, v-am spus, de femeie cumsecade, de ajutor, tot ce aveam, dacă aveam nevoie, ne ajuta”.

Maria Delia Mincă, managerul spitalului din Cisnădie: ”Am demarat o anchetă internă referitor la consumul de substanțe stupefiante. Momentan nu știm care dintre substanțe au fost folosite în această acțiune”.

Femeia ucisă avea o avere de circa două milioane de euro. Investise în case, apartamente și terenuri. Conducea o firmă de contabilitate cu 15 angajați, iar afacerile sale erau în creștere.

S-au certat pentru că mama îi cerea să muncească mai mult 

Virgil Aldea, partener de afaceri al victimei: ”Mi-aduc aminte că avea foarte mulți clienți în zona Bucureștiului și era permanent, cred că cel puțin de două ori pe săptămână făcea drumuri la București. Era o persoană exigentă din punct de vedere profesional”.

Femeia și-ar fi dorit să o implice pe fiica sa cât mai mult în firmă, însă pe tânără acest rol n-o mulțumea. Angajații spun, sub protecția anonimatului, că între cele două ar fi existat un conflict mocnit. În vreme ce mama cerea mai multă muncă și responsabilitate, fiica și-ar fi dorit o viață mai ușoară.

Vecin: ”Drăguță doamna, deschisă. Nu era niciodată supărată".

Vecin: ”Fiica dânsei am cunoscut-o prea puțin. Era mai rar pe aici, dar nu era sociabilă, nu prea saluta”.

Bănuielile în privința crimei au apărut imediat după vestea morții femeii de 59 de ani. Apropiații spun că era sănătoasă și activă.

Analizele toxicologice facute după autopsie au indicat în corpul ei o substanță sedativă puternică. Însă acest indiciu, singur, nu ar fi putut duce la prinderea făptașilor. A fost nevoie de supraveghere tehnică, pentru ca, puse în fața probelor, cele două inculpate să recunoască totul. 

Sursa: Pro TV

Etichete: Sibiu, avere, fiica, ceai, femeie omorata,

Dată publicare: 29-12-2025 17:20

