Salvamontiștii continuă sâmbătă căutările tânărului dispărut în Bucegi. Nu s-au găsit „elemente concludente”

La operaţiunea de sâmbătă, la acţiune participă şi salvatori din Harghita. Oficialii Salvamont anunţă că nu s-au găsit „elemente concludente” cu privire la locul în care s-ar fi îndreptat tânărul.

„Echipele au refăcut traseul parcurs de acesta, însă, din păcate, nu au fost identificate noi elemente concludente. Astăzi, la operaţiuni s-au alăturat şi trei salvatori montani din judeţul Harghita, sprijinind eforturile de căutare. Verificăm mai multe zone în care persoana s-ar fi putut deplasa după ce a abandonat rucsacul, cel mai probabil pentru a-şi uşura drumul, având în vedere dificultatea traseului şi oboseala acumulată”, a declarat, sâmbătă, directorul Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu.

Acţiunea de căutare se desfăşoară în condiţiile din teren „semnificativ îngreunate”, având în vedere starea vremii dar şi oboseala acumulată în rândul salvatorilor care participă de zile întregi la căutări.

„Rămânem profund determinaţi să continuăm căutările. Prioritatea noastră este să îl găsim cât mai curând şi să oferim familiei un răspuns, într-un moment care este deja extrem de dificil pentru cei apropiaţi”, a transmis Sebastian Marinescu, mulţumind celor implicaţi, în special voluntarilor care participă la căutări.

Traseul pe care l-a urmat

Salvamontiștii spun că el a plecat duminică dimineaţa din Poiana Braşov, având ca destinaţie localitatea Bran. Conform datelor, acesta a traversat zona Diham – Tache Ionescu.

Duminică noapte, el a sunat după ajutor și a spus, în limba engleză, că e epuizat, înghețat, și nu mai știe încotro să o ia. Turistul se afla la peste 2.100 de metri altitudine, în zona Văii Țigănești. Salvamontiștii i-au trimis instrucțiuni ca să-l ajute să ajungă la refugiu, dar conexiunea s-a întrerupt.

Salvamontiştii braşoveni au folosit, miercuri, în premieră, un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviaţiei, pentru ca echipele de intervenţie să poată fi duse rapid în porţiunile greu accesibile ale masivului. Deşi au utilizat toate mijloacele tehnice disponibile, inclusiv o dronă dotată cu o cameră cu termoviziune, tânărul nu a fost găsit.

Vineri seară, fotografia tânărului de 18 ani care este căutat, a fost făcută publică, persoanele care l-au văzut pe tânăr sau care au informaţii relevante fiind rugate să contacteze autorităţile.

