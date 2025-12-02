Georgianul periculos evadat din Arad este căutat de patru zile. A dispărut în ciuda monitorizării SRI

Stiri actuale
02-12-2025 | 14:22
×
Codul embed a fost copiat

Un cetățean georgian, considerat extrem de periculos și monitorizat de SRI, care a evadat dintr-un centru pentru străini din județul Arad, este căutat acum în toată țara.

autor
Mădălina Stețco

Bărbatul, prins în urmă cu două luni cu documente falsificate și reținut pentru multiple infracțiuni sub diverse identități, era programat pentru transfer la București chiar în ziua dispariției.

Polițiștii îl caută în continuare pe individul de 37 de ani, care a evadat sâmbătă seara. Totul ar fi fost planificat șI s-a întâmplat într-un timp foarte scurt. Bărbatul se afla în curtea centrului, la fumat, alături de alți șase migranți. Sub privirile agenților, a luat-o la fugă și a sărit gardul din beton, înalt de cinci metri, prevăzut cu sârmă ghimpată. Dincolo de gard, îl aștepta deja o mașină. Apoi, în câteva secunde, a dispărut.

Imediat au început căutările, iar autoritățile s-au mobilizat cu filtre rutiere extinse. Însă, după patru zile, fugarul nu a fost prins.

Bărbatul se afla în centrul pentru străini din septembrie, după ce intrase ilegal în țară. Solicitase transferul la București, iar cu doar câteva zile înainte fusese vizitat de doi cetățeni turci.

Citește și
agresor
Un clujean internat la Psihiatrie după ce și-a agresat familia a evadat și s-a întors acasă să continue scandalul. Ce a urmat

La nivelul instituţiei a fost declanşată şi o anchetă internă pentru a stabil cu exactitate cum s-a produs incidentul.

Sursa: Pro TV

Etichete: arad, Georgia, SRI, evadat,

Dată publicare: 02-12-2025 14:13

Articol recomandat de sport.ro
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Citește și...
Un georgian periculos a evadat dintr-un centru de străini, la Arad. E căutat în toată țara
Stiri actuale
Un georgian periculos a evadat dintr-un centru de străini, la Arad. E căutat în toată țara

Un cetățean georgian, etichetat extrem de periculos și monitorizat de SRI, a evadat duminică seară din Centrul pentru Străini din Horia, județul Arad.

Un clujean internat la Psihiatrie după ce și-a agresat familia a evadat și s-a întors acasă să continue scandalul. Ce a urmat
Stiri Sociale
Un clujean internat la Psihiatrie după ce și-a agresat familia a evadat și s-a întors acasă să continue scandalul. Ce a urmat

Un bărbat din Cluj a fost arestat pentru ultraj după ce, în două rânduri, polițiștii au fost chemați să intervină la același caz de violență domestică. Ultima dată, individul ar fi atacat inclusiv agenții care încercau să îl liniștească  

Tânărul cercetat pentru jaf armat a evadat de sub escorta poliției. A furat o bicicletă din curtea unui bătrân de 82 de ani
Stiri actuale
Tânărul cercetat pentru jaf armat a evadat de sub escorta poliției. A furat o bicicletă din curtea unui bătrân de 82 de ani

Tânărul de 27 de ani din judeţul Olt, aflat în procedură de extrădare în Italia unde este cercetat pentru jaf armat, a evadat de sub escorta poliţiştilor din Dolj, în timp ce era coborât dintr-o autospecială.

Cum a evadat de sub escorta polițiștilor din Craiova bărbatul care fugise și din arestul la domiciliu în Italia
Stiri actuale
Cum a evadat de sub escorta polițiștilor din Craiova bărbatul care fugise și din arestul la domiciliu în Italia

Alertă, joi seară, la Craiova, după ce un bărbat de 27 de ani a reușit să scape de sub escorta polițiștilor.

Un tânăr, acuzat de jaf armat în Italia, a evadat de sub escorta polițiștilor din Dolj. A fost căutat de 600 de oameni
Stiri actuale
Un tânăr, acuzat de jaf armat în Italia, a evadat de sub escorta polițiștilor din Dolj. A fost căutat de 600 de oameni

Un tânăr de 27 de ani din Olt, aflat în procedură de extrădare în Italia pentru jaf armat, a evadat joi seară de sub escorta polițiștilor din Dolj și a fost căutat de sute de forțe. A fost prins după câteva ore.

Recomandări
Guvernul a respins toate amendamentele la reforma pensiilor magistraților. Își va asuma astăzi răspunderea în Parlament
Stiri Politice
Guvernul a respins toate amendamentele la reforma pensiilor magistraților. Își va asuma astăzi răspunderea în Parlament

Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentari la proiectul reformei pensiilor magistraţilor. Executivul a adoptat în şedinţă proiectul şi îşi va angaja răspunderea în Parlament, marţi după-amiază, pe forma iniţială a acestuia.

Cum își justifică magistrații salariile și pensiile. Mesajul CSM în ziua în care Guvernul îşi asumă reforma din Justiție
Stiri Justitie
Cum își justifică magistrații salariile și pensiile. Mesajul CSM în ziua în care Guvernul îşi asumă reforma din Justiție

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) prezintă, marţi, ce incompatibilităţi şi interdicţii au judecătorii şi procurorii, în ziua în care Guvernul urmează să-şi asume răspunderea pe reforma pensiilor speciale.

Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”
Protv 30 de ani
Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”

„Nu simți frica atunci, o simți mai târziu, când lucrurile se liniștesc și apar flash-uri”, spune Cătălin Radu Tănase, privind în urmă la mineriada din 1999 – un moment de cumpănă pentru România, dar și pentru el personal.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 02 Decembrie 2025

03:16:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28