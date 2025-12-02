Georgianul periculos evadat din Arad este căutat de patru zile. A dispărut în ciuda monitorizării SRI

Un cetățean georgian, considerat extrem de periculos și monitorizat de SRI, care a evadat dintr-un centru pentru străini din județul Arad, este căutat acum în toată țara.

Bărbatul, prins în urmă cu două luni cu documente falsificate și reținut pentru multiple infracțiuni sub diverse identități, era programat pentru transfer la București chiar în ziua dispariției.

Polițiștii îl caută în continuare pe individul de 37 de ani, care a evadat sâmbătă seara. Totul ar fi fost planificat șI s-a întâmplat într-un timp foarte scurt. Bărbatul se afla în curtea centrului, la fumat, alături de alți șase migranți. Sub privirile agenților, a luat-o la fugă și a sărit gardul din beton, înalt de cinci metri, prevăzut cu sârmă ghimpată. Dincolo de gard, îl aștepta deja o mașină. Apoi, în câteva secunde, a dispărut.

Imediat au început căutările, iar autoritățile s-au mobilizat cu filtre rutiere extinse. Însă, după patru zile, fugarul nu a fost prins.

Bărbatul se afla în centrul pentru străini din septembrie, după ce intrase ilegal în țară. Solicitase transferul la București, iar cu doar câteva zile înainte fusese vizitat de doi cetățeni turci.

La nivelul instituţiei a fost declanşată şi o anchetă internă pentru a stabil cu exactitate cum s-a produs incidentul.

