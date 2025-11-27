Un pompier speriat că va fi bătut din nou de cămătari a amenințat două femei cu pistolul și a plecat cu 20 de lei

Un scandal de proporții îl are în centru pe un pompier de la malul mării, acuzat că ar fi încercat să tâlhărească două femei din Constanța, sub amenințarea pistolului.

De la una dintre victime a plecat cu 20 de lei, iar cealaltă l-a speriat când a început să strige după ajutor.

Sergentul major a fost arestat preventiv după ce și-ar fi recunoscut totul în fața procurorilor militari.

Pompierul de 24 de ani, sergent major la stația din Năvodari și arbitru de fotbal în viața civilă, a fost capturat de ofițerii Direcției de Operațiuni Speciale a Poliției.

Fusese denunțat de două femei care practică prostituția.

George Nica, Parchetul Militar București: „Cu pretextul de a întreține raporturi sexuale cu femeile, le-a contactat pe acestea și a pătruns în locuința a două victime pe care le-a amenințat cu un pistol și cu o rolă de scotch pentru a le lega la mâini și la gură, cu scopul de a sustrage bani din locuința acestora.”

Cele două femei au alertat poliția, care a început să îl caute pe pompier cu ajutorul telefonului de pe care acesta le sunase, după ce au povestit îngrozite prin ce au trecut.

Arma, de tip airsoft, a fost găsită de polițiști în mașina pompierului, care a recunoscut totul.

Corespondent Știrile ProTV: „În fața procurorului militar, pompierul a mărturisit că a decis să recurgă la agresarea celor două prostituate, mânat de spaima că va fi bătut din nou de cămătarii de la Drobeta Turnu Severin, de la care ar fi împrumutat câteva mii de euro, sumă pentru care ar fi trebuit să plătească săptămânal o dobândă de 1.000 de lei. Și cum nu ar fi avut banii necesari, s-ar fi decis să recurgă la astfel de ilegalități.”

Vestea că Tribunalul Militar București a emis pe numele pompierului un mandat de arestare preventivă, pentru două acuzații de tâlhărie, a ajuns și la urechile comandanților suspectului.

Ana Maria Stoica, ISU Dobrogea: „ISU Constanța se delimitează ferm de orice atitudine, faptă sau comportament care contravine normelor legale. Această situație este una tratată cu maximă obiectivitate, instituția fiind direct interesată de aflarea stării de fapt concrete și luarea măsurilor care se impun.”

Între timp, pompierul a fost suspendat din funcție.

