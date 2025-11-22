Un bărbat din Argeș s-a ales cu brățară electronică după ce și-a bătut iubita. Nu mai are voie să se apropie de ea

Stiri actuale
22-11-2025 | 07:59
agresiune bratara

Un bărbat de 38 de ani, din Argeș, s-a ales cu dosar penal pentru violență în familie, după ce și-a agresat concubina.

autor
Natașa Paraschiv

Asistentul social de la Primărie a anunțat oamenii legii că femeia în vârstă de 32 de ani a fost lovită și amenințată. Partenerul de viață i-a distrus și telefonul mobil, ca să nu poată anunța pe nimeni.

Individul a fost reținut 24 de ore, iar după eliberare a fost obligat să poarte brățară de monitorizare. Pe numele său a fost emis un ordin de protecție provizoriu, pentru 5 zile.

În această perioadă, nu are voie să se apropie la mai puțin de 100 de metri de victimă, de membrii familiei și de casa acesteia.

Horoscop lunar cu Neti Sandu, 22 noiembrie - 21 decembrie 2025. Provocări, oportunități și energie pentru fiecare zodie

Sursa: Pro TV

Etichete: arges, agresiune, bratara electronica,

Dată publicare: 22-11-2025 07:59

