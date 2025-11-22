Un bărbat din Argeș s-a ales cu brățară electronică după ce și-a bătut iubita. Nu mai are voie să se apropie de ea

Un bărbat de 38 de ani, din Argeș, s-a ales cu dosar penal pentru violență în familie, după ce și-a agresat concubina.

Asistentul social de la Primărie a anunțat oamenii legii că femeia în vârstă de 32 de ani a fost lovită și amenințată. Partenerul de viață i-a distrus și telefonul mobil, ca să nu poată anunța pe nimeni.

Individul a fost reținut 24 de ore, iar după eliberare a fost obligat să poarte brățară de monitorizare. Pe numele său a fost emis un ordin de protecție provizoriu, pentru 5 zile.

În această perioadă, nu are voie să se apropie la mai puțin de 100 de metri de victimă, de membrii familiei și de casa acesteia.

