Un tânăr a fost arestat după ce a bătut și sechestrat un prieten în mașină, conducând fără permis în București

04-12-2025 | 16:36
Un tânăr de 23 de ani, care a bătut și a sechestrat într-o mașină un cunoscut cu care plecase din Dâmbovița, conducând fără permis în București, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Mihaela Ivăncică

Pe 2 decembrie, polițiștii Secției 13 din București au identificat și reținut un bărbat de 23 de ani, într-un dosar în care se fac cercetări pentru lovire sau alte violențe, lipsire ilegală de libertate și conducerea unui vehicul fără permis, potrivit Poliției Capitalei.

Cum a început totul

În fapt, la data de 28 noiembrie 2025, poliţiştii Secţiei 13 Poliţie au fost sesizaţi, prin plângere, de către un bărbat de 29 de ani că în seara de 27 noiembrie ar fi plecat cu un autoturism din judeţul Dâmboviţa, împreună cu un alt bărbat, în vârstă de 23 de ani.

Pentru că bărbatul de 29 de ani a refuzat să se mai plimbe prin oraş, celălalt tânăr s-a supărat şi l-a luat la bătaie, forţându-l să urce în maşină. Ulterior, în jurul orei 04.00, în timp ce se aflau pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei, cel agresat a reuşit să coboare din maşină încercând să scape şi să ceară ajutor, însă celălalt bărbat a coborât după el şi l-a luat iar la bătaie, lovind-l cu pumnii şi cu palmele în cap, pe faţă şi pe spate. Profitând de starea de temere a acestuia, agresorul l-a obligat să urce din nou în maşină, pe scaunul din dreapta şoferului.

Conducere periculoasă fără permis

Probele din dosar au relevat că presupusul agresor ar fi condus autoturismul pe mai multe străzi din Capitală fără să aibă permis de conducere, iar când au ajuns pe o stradă din Sectorul 3, bărbatul bătut a reuşit, în sfţrşit, să coboare din maşină şi să ceară ajutor.

politie
Bărbatul din Botoșani care și-a lovit, sechestrat și jefuit iubita este vizat de un ordin de protecție provizoriu

În urma investigaţiilor făcute de poliţişti, persoana bănuită de comiterea faptelor a fost depistată şi dusă la audieri, fiind iniţial reţinută pentru 24 de ore, iar ulterior arestată preventiv pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 13 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru lovire sau alte violenţe, lipsire de libertate în mod ilegal şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

Sursa: News.ro

