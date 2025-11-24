Un pensionar a fost bătut de un vânzător, în Piața Obor. Bărbatul de 74 de ani este în comă. VIDEO

Grav incident într-o hală din zona Obor din Capitală. Un pensionar de 74 de ani este în stare gravă la spital, după o ceartă cu un vânzător.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, în mijlocul zilei, într-o hală din zona Obor, chiar sub privirile oamenilor din jur.

Corespondent PROTV: „Bărbatul în vârstă de 74 de ani se afla la standurile cu articole de uz casnic. Conflictul, spun surse din anchetă, nu ar fi izbucnit dintr-un motiv anume. Totuși, camere au surprins momentele în care cei doi par că ar fi purtat o conversație. În imagini se vede cum vânzătorul se ridică de pe scaun și în momentul în care bărbatul ar fi vrut să se apropie, îl lovește cu piciorul. Apoi au urmat mai multe lovituri, inclusiv la față. La scurt timp, bătrânul s-a dezechilibrat și a căzut pe asfalt. Alături însă, era și partenera de viață a bătrânului, ea fiind cea care a sunat la 112. Bărbatul a suferit mai multe răni și a fost transportat de urgență la spital. Acum el este în stare gravă, în comă, la Spitalul Floreasca din Capitală. Agresorul este acum arestat preventiv pentru 30 de zile, cercetat pentru purtare abuzivă, vătămare corporală și tulburarea ordinii și liniștii publice.”

