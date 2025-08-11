Un tânăr din Brașov a fost salvat cu elicopterul din Munții Făgăraș după ce a căzut 100 de metri într-o râpă

Un tânăr de 28 de ani, din Brașov, a fost salvat cu un elicopter din prăpastia în care căzuse, în Munții Făgăraș. Bărbatul voia să ajungă pe vârful Moldoveanu, dar s-a dezechilibrat și s-a prăbușit în gol.

Victima era conștientă, dar nu a putut fi scoasă din râpă cu targa, din cauza rănilor.

A fost chemat un elicopter care se afla la o altă misiune, în Piatra Craiului, și care l-a ridicat pe tânăr cu un troliu. Are un braț rupt și mai multe zgârieturi. A fost transportat la spital, pentru investigații.

„A căzut din spintecătura Moldoveanu, pe partea vestică a versantului, aproximativ 100 de metri, Se pare că a încercat să treacă, se depășească pe cei care se țineau de lanț”, au transmis salvamontiștii.

