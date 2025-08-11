Un tânăr din Brașov a fost salvat cu elicopterul din Munții Făgăraș după ce a căzut 100 de metri într-o râpă

11-08-2025 | 07:55
Un tânăr de 28 de ani, din Brașov, a fost salvat cu un elicopter din prăpastia în care căzuse, în Munții Făgăraș. Bărbatul voia să ajungă pe vârful Moldoveanu, dar s-a dezechilibrat și s-a prăbușit în gol.

Natașa Paraschiv

Victima era conștientă, dar nu a putut fi scoasă din râpă cu targa, din cauza rănilor.

A fost chemat un elicopter care se afla la o altă misiune, în Piatra Craiului, și care l-a ridicat pe tânăr cu un troliu. Are un braț rupt și mai multe zgârieturi. A fost transportat la spital, pentru investigații.

„A căzut din spintecătura Moldoveanu, pe partea vestică a versantului, aproximativ 100 de metri, Se pare că a încercat să treacă, se depășească pe cei care se țineau de lanț”, au transmis salvamontiștii.

Accident violent provocat de un șofer care gonea prin București cu poliția pe urmele sale. „Mergea foarte haotic”

Dată publicare: 11-08-2025 07:55

