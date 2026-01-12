Întâlnire de „gradul zero” în Parcul Național Defileul Jiului. Un mistreț și un urs s-au trezit față în față

12-01-2026 | 09:41
Întâlnire de gradul zero în Parcul Național Defileul Jiului. Un mistreț care se plimba liniștit prin pădure, a dat nas în nas cu un urs.

În imagini se observă cum animalul rămâne blocat pe loc când vede în întuneric doi ochi care strălucesc.

După câteva secunde de suspans, apare sălbăticiunea ce pare mai mult dezorientată.

Fără să stea prea mult pe gânduri, mistrețul alege soluția sigură și fuge cât îl țin picioarele.

Ce este la modă în nunțile din 2026: „Miresele nu mai doresc neapărat stilul acela de prințesă”

