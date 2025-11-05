Un tânăr de 19 ani a incendiat un apartament după o ceartă cu părinții. A fost arestat pentru distrugere

S-a certat cu părinții și a dat foc unui apartament. Este isprava unui tânăr de 19 ani din Capitală, arestat acum pentru distrugere. Polițiștii l-au depistat cu ajutorul unor camere de supraveghere din bloc. S-a întâmplat luni seara în Sectorul 3.

Polițiștii secției 13 au ajuns primii. Pe camera de supraveghere se pot observa cum intră în apartament alertați că cineva ar putea fi în interior surprins de incendiu. După ce s-au asigurat că nu sunt victime i-au lăsat pe pompieri să stingă flăcările.

Între timp tot blocul a fost evacuat, iar zeci de oameni au așteptat afară cu teama că incendiul se va extinde și la locuințele lor.

Pentru că ușa apartamentului era deschisă atunci când au ajuns, polițiștii s-au gândit că la mijloc ar putea fi vorba de o infracțiune și nu un incendiu accidental. Așa au ajuns să studieze imaginile unei camere de supraveghere amplasată în bloc în care apărea suspectul principal, un tânăr de 19 ani.

Depistat repede, tânărul le-ar fi mărturisit că locuia în acel apartament cu acordul unei rude și că în seara respectivă se certase la telefon cu părinții. Supărarea l-a făcut să ia o decizie stupidă care ar fi putut avea repercursiuni tragice.

A fost reținut 24 de ore, iar apoi judecătorii Sectorului 3 au decis să-l trimită pentru următoarele 30 de zile după gratii.

