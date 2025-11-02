Incendiu cu risc de explozie într-o casă dintr-o comună din Prahova. Intervenția rapidă a pompierilor a făcut diferența
Misiune contra-cronometru a pompierilor din Prahova. Chemați să stingă un incendiu din comuna Fulga, militarii au aflat că în casa care ardea erau depozitate mai multe butelii care puteau exploda în orice moment.
La fața locului au fost trimise șase autospeciale și o cisternă. Focul era deja extins când au ajuns salvatorii.
Au ars aproximativ 350 de metri pătrați, spun militarii. Deocamdată nu se știe de la ce a pornit incendiul.