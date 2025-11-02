Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat. Ar fi fost provocată de acumulări de gaz. Zeci de persoane s-au autoevacuat

02-11-2025 | 08:45
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, duminică, într-un bloc din Râmnicu Sărat, cel mai probabil din cauza unor acumulări de gaz. Aproximativ 50 de persoane s-au autoevacuat.

Claudia Alionescu

”În data de 2 noiembrie, la ora 06:52, pompierii buzoieni au fost solicitaţi să intervină în municipiul Râmnicu Sărat, pe strada Aleea Aninului, în urma producerii unei explozii neurmate de incendiu, cel mai probabil provocată de acumulări de gaze. La faţa locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi un echipaj de prim ajutor calificat (EPA B2)”, anunţă, duminică dimineaţă, ISU Bacău.

Până la sosirea forţelor de intervenţie, aproximativ 50 de persoane s-au autoevacuat din blocul afectat.

”În urma deflagraţiei nu au fost înregistrate victime, fiind constatate doar pagube materiale, uşa apartamentului unde s-a produs explozia fiind dislocată”, au precizat pompierii.

Echipaje ale Distribuitorului de gaze şi ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău s-au aflat la faţa locului pentru luarea măsurilor specifice.

Sursa: News.ro

