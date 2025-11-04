Un incendiu a izbucnit la o hală din Albești Paleologu lângă un depozit cu azotat de amoniu. Pompierii intervin urgent

04-11-2025 | 13:46
pompieri

Un incendiu a izbucnit, marţi, la o hală de pe raza localităţii Albeşti Paleologu lângă care se află depozitată o cantitate de circa 50 de tone de azotat de amoniu.

Sabrina Saghin

„Din primele informaţii primite până în acest moment, este vorba despre o hală în care îşi desfăşoară activitatea un atelier auto, iar o altă parte a acesteia este destinată depozitării unor saci cu azotat de amoniu (aproximativ 50 tone)", informează Inspectoratul pentru Situaţii e Urgenţă (ISU) Prahova.

Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 200 mp, iar pompierii depun eforturi pentru localizarea acestuia şi împiedicarea propagării spre zona depozitului în care se află sacii cu azotat.

De asemenea, se acţionează permanent pentru răcirea zonei depozitului.

La faţa locului au fost mobilizate forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului Mizil, al Gărzii de Intervenţie Urlaţi şi al Detaşamentelor 1 şi 2 Ploieşti, fiind vorba despre cinci autospeciale de stingere, o autocisternă şi o ambulanţă SMURD.

Incendiu Prahova
Incendiu cu risc de explozie într-o casă dintr-o comună din Prahova. Intervenția rapidă a pompierilor a făcut diferența

Până în acest moment, nu au fost raportate victime.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că traficul este întrerupt temporar pe DN 1D, în zona localităţii Albeşti Paleologu, pentru desfăşurarea intervenţiei de lichidare a incendiului.

Se estimează reluarea circulaţiei după ora 14:00. 

