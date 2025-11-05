Alertă în Prahova. Un incendiu a cuprins un atelier auto unde erau depozitate zeci de tone de azotat

05-11-2025 | 08:24
Pompieri incendiu PH
Stare de alertă ieri într-o comună din Prahova. Un incendiu care a cuprins un atelier auto risca să ajungă la 50 de tone de azotat depozitate în aceeași hală.

Intervenția se putea transforma oricând într-o tragedie, așa că pompierii au răcit permanent zona.

Cinci autospeciale și o ambulanță SMURD au fost trimise la fața locului.

Incendiul a pornit de la o mașină din service, au stabilit pompierii.

Cât a durat intervenția traficul rutier a fost restricționat pe drumul național ce străbate localitatea.

Emmanuelle Béart, invitată de onoare la „Les Films de Cannes à Bucarest”: „Visez să lucrez cu Cristian Mungiu”

