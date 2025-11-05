Alertă în Prahova. Un incendiu a cuprins un atelier auto unde erau depozitate zeci de tone de azotat
Stare de alertă ieri într-o comună din Prahova. Un incendiu care a cuprins un atelier auto risca să ajungă la 50 de tone de azotat depozitate în aceeași hală.
Intervenția se putea transforma oricând într-o tragedie, așa că pompierii au răcit permanent zona.
Cinci autospeciale și o ambulanță SMURD au fost trimise la fața locului.
Incendiul a pornit de la o mașină din service, au stabilit pompierii.
Cât a durat intervenția traficul rutier a fost restricționat pe drumul național ce străbate localitatea.