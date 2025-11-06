Un șofer de 61 de ani a fost reținut la vama Calafat-Vidin după ce polițiștii s-au uitat ce are în sacii din portbagaj

06-11-2025 | 11:59
Bulgar prins cu droguri
Politia de Frontiera

Un şofer bulgar, în vârstă de 61 de ani, a fost prins de către poliţiştii de frontieră, în zona staţiei de taxare Calafat-Vidin, în timp ce transporta peste 3,7 kilograme de droguri.

Poliţia de Frontieră anunţă, joi, că anchetatorii au documentat activitatea infracţională a unui cetăţean bulgar, în vârstă de 61 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic internaţional de droguri de mare risc şi trafic intern de droguri de mare risc.

Bărbatul a fost reţinut, fiind acuzat de trafic internaţional de droguri de mare risc şi trafic intern de droguri de mare risc.

”La data de 5 noiembrie 2025, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au dispus reţinerea inculpatului, după ce acesta a fost prins în flagrant de către poliţiştii de frontieră din Dolj, în zona staţiei de taxare Calafat-Vidin, în timp ce transporta o cantitate de peste 3,7 kilograme de metamfetamină (drog de mare risc) în amestec cu pseudoefedrină (precursor)”, a transmis Poliţia de Frontieră.

metrorex
Alstom Transport a pus poprire pe conturile Metrorex. Salariile angajaților ar putea întârzia

Substanţele au fost descoperite în cotiera şi portbagajul maşinii, ambalate în role din material textil şi în plicuri din plastic.

”Astăzi, 06 noiembrie a.c., judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile”, au anunţat poliţiştii de frontieră.

Sursa: News.ro

