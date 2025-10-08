O șefă ANM explică de ce a fost necesar codul roșu de ploi pentru București. În 20 de ore a plouat cât pentru o lună

Ciclonul Barbara a atins și Capitala, însă, din fericire, nu cu toată forța. Cantitatea de apă care a căzut în ultimele două zile aproape fără oprire a ajuns la 70 de litri pe metru pătrat, spun experții.

Apa Nova a anunțat că sistemul de canalizare a fost tranzitat de un debit comparabil cu al Prutului, așa că în unele locuri a cedat. Oamenii au făcut peste 1.500 de sesizări, dar nu au fost situații majore care să nu poată fi rezolvate.

În București și în localitățile din jur a plouat toată noaptea.

Corespondent Știrile ProTV: În Popești Leordeni s-au acumulat cantități mari de apă. Pe o stradă a plouat atât de tare încât carosabilul s-a transformat într-un mic lac. Într-o zonă apa trece de gleznă. Tot în Popești Leordeni, dar pe o altă stradă, apa a ajuns la nivelul bordurii. Oamenii din zonă s-au pregătit și și-au pus în fața curții acești saci cu nisip.

A plouat într-o zi cât pentru o lună

Potrivit Apa Nova, în doar 20 de ore, în Capitală a căzut peste 96% din cantitatea medie de precipitaţii aferentă lunii octombrie. În aceste condiții, în unele locuri, sistemul de canalizare a cedat. Au fost sute de solicitări de la cetățeni și autorități care au anunțat că apa a năvălit pe străzi, subsoluri și parcări.

Peste zi, în cartierul Militari, apa a acoperit unele porțiuni de drum. Cele mai multe probleme au fost provocate de arborii doborâți de furtună, care au avariat în Capitala 43 de mașini.

Păbugit: Parbrizul, acoperișul și parbrizul din spate. Că a fost copacul mare. Acum două zile le-am zis să vină să îl tiae că îmi e frică de el. Acum două zile!

În total, peste 1.500 de oameni din București și Ilfov au sunat la 112 ca să raporteze diverse probleme din cauza ploii.

Pentru București, meteorologii vorbesc despre un record în ceea ce privește cantitatea căzută în numai 6 zile - peste 110 de litri de apă pe metru pătrat. În ultimele decade, maxima absolută pentru întreaga lună octombrie a fost de 143 de litri.

Explicațiile specialiștilor

Florinela Georgescu, Director Prognoza Meteorologică: „Se poate vedea că estimarea a fost între 70 si 90 de litri pe mp. Aceste cantități sunt foarte mari pentru București, sunt practic dublul a ceea ce ar trebui să se adune într-o lună normală, o lună întreagă normală de octombrie în zona Capitalei și pe de altă parte atunci când a fost inclus Bucureștiul în zona avertizată cu cod roșu s-a ținut cont, așa cum facem întotdeauna, și de vulnerabilitățile acestui mare oraș. Faptul că a fost specificat în avertizare că vântul va avea intensificări, ceea ce s-a și întâmplat, există un pericol sporit de căderi de arbori din cauza faptului că ploaia puternică și persistentă a făcut ca aceștia să fie foarte umezi, foarte grei, foarte vulnerabili la rafale. Să știți că nu e ușor, orice fenomen extrem implică un grad mare de incertitudine, soluții diverse și aici intervine expertiza meteorologilor.”

Specialiștii în situații de urgență, meteorologii și autoritățile locale iau aceste decizii pentru a preveni și limita un eventual dezastru. Asta după ce s-au analizat inclusiv evenimentele din Bulgaria și Ucraina din ultima săptămână unde au fost 3 decese, iar cantitatea de apă a fost mult mai mare decât arătau estimările.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru situații de urgență: „Noi ca sistem de urgență avem o abordare într-un anumit mod pe baza unor informații pe care le primim și e normal să fie abordarea asa, trebuie să ne obișnuim cu ea. Acolo unde nu a fost abordarea așa în alte țări, am văzut dezastrul, numărul morților care a fost. Noi am avut situații în care cu RO-Alert cu tot dat și am pierdut 7 oameni la Galați, 3 la Suceava, cu mesaje, cu informări. Și atunci ce se dorește? Când ni se spune că e situație gravă, când se confirmă inclusiv de la centrul european de coordonare a situațiilor de urgență a protecției civile, noi să spunem nu că nu vă credem. Menirea lor e să te protejeze chiar dacă uneori consider că acest lucru a fost un pic exagerat sau un pic nelalocul lui pentru că nici noi nu avem un bol de cristal că să știm 100% ce va fi.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













