Taxă de 3,5 euro/zi pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București sau Ilfov. Propunerea unui consilier PSD

08-10-2025 | 14:33
Consilierul general Dan Cristian Popescu (PSD) a propus o taxă de acces tip rovinietă pentru vehiculele neînmatriculate în Bucureşti sau Ilfov care circulă în Capitală.

Claudia Alionescu

Taxa ar urma să se achite pentru perioade de: o zi, şapte zile, 30 de zile sau 12 luni, fiind diferenţiată în funcţie de tipul vehiculului.

Plata se va putea face online, prin SMS sau la puncte autorizate, iar verificarea se va realiza prin camere fixe şi mobile de recunoaştere a numerelor de înmatriculare, reiese din proiect.

Cât costă taxa de acces pentru autoturisme

Valoarea taxei de acces pentru autoturisme ar urma să fie de 3,5 euro/zi, ajungând la 6 euro/7 zile, 9,5 euro/30 de zile şi 50 de euro/an.

Pentru autoutilitare, taxa ar putea fi cuprinsă între 8,6 euro/zi şi 96 euro/an. Pentru camioane, în funcţie de tonaj, valoarea ar varia între 4-11 euro/zi şi 320-1.210 euro/an.

În cazul unui microbuz cu 9-23 de locuri, taxa ar fi de 4 euro/zi, ajungând la 20 de euro/săptămână, 52 de euro pe lună şi 320 de euro/an.

Pentru un autocar, ar avea valori cuprinse între 7 - 560 de euro, în funcţie de intervalul vizat.

Ar urma să fie exceptate: ambulanţele, vehiculele ISU, ale Poliţiei, Jandarmeriei, Ministerului Apărării, precum şi cele deţinute de persoanele cu handicap, autovehiculele istorice, cele aparţinând misiunilor diplomatice şi cele cu combustie zero-emisii (100% electrice sau pe hidrogen).

Utilizarea fondurilor și implementarea regulamentului

Sumele colectate vor constitui venit la bugetul Municipiului Bucureşti şi vor fi utilizate exclusiv pentru: mobilitate durabilă, extinderea reţelelor Park & Ride şi măsuri anti-poluare. Direcţiile de specialitate ale Primăriei Generale, împreună cu Brigada Poliţiei Rutiere, urmează să elaboreze în termen de 90 de zile de la adoptare regulamentul detaliat şi să stabilească procedurile tehnice.

Potrivit referatului de aprobare, Municipiul Bucureşti se confruntă cu o "supraaglomerare cronică" a traficului, având cea mai mare densitate de autovehicule din România.

Conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Bucureşti-Ilfov 2021-2030 şi datelor ANPM, în Capitală circulă zilnic peste 1,4 milioane de autovehicule, dintre care aproximativ 35% sunt înmatriculate în alte judeţe.

"Această presiune încetineşte traficul urban, determinând pierderi de timp medii de peste 134 ore/an/şofer (TomTom Traffic Index 2024) şi produce un nivel ridicat de poluare cu particule PM10 şi NO2, depăşind frecvent limitele europene (raport ANPM 2024)", reiese din document.

Dan Cristian Popescu a declarat că proiectul a fost depus la Primăria Capitalei şi că direcţiile de specialitate urmează să elaboreze rapoartele necesare. Ulterior, va fi supus dezbaterii publice, a precizat el, pentru AGERPRES. Consilierul general estimează că proiectul ar putea intra în plen în şedinţa CGMB din noiembrie sau din decembrie.

"Am identificat trei categorii (de persoane afectate, n.r.). Sunt cei care stau în Bucureşti, dar şi-au înmatriculat maşina în alt judeţ; ori îşi vor muta maşina pe Bucureşti, ori vor circula mai rar. O a doua categorie o reprezintă oamenii care vin în Bucureşti pentru o problemă punctuală, o zi - două, iar pe aceştia vrem să îi încurajăm să lase maşina în park&ride şi să ia mijloacele de transport în comun. A treia categorie este a celor care tranzitează zona Bucureştiului. Pe aceştia vrem să îi încurajăm să folosească centurile ocolitoare sau variantele de ocolire, pentru a nu mai intra în Bucureşti", a spus el.

Dan Cristian Popescu mizează şi pe susţinerea altor consilieri generali, menţionând că există mii de localităţi la nivelul Europei care practică astfel de taxe.

"Foarte mulţi bucureşteni sunt de acord cu proiectul. (...) Este o chestiune care contribuie la reducerea traficului în Bucureşti şi a poluării. Cred că, cel puţin pentru o anumită perioadă, trebuie adoptat. Măcar pentru cinci ani cred că se poate adopta", a spus el.

Înmatriculări auto și impactul asupra impozitelor și asigurărilor

Dan Cristian Popescu a adăugat că, în urma aplicării acestei măsuri, persoanele care locuiesc în Bucureşti, dar au maşinile înmatriculate în alte judeţe, ar urma să îşi înmatriculeze maşinile în Capitală. În acest fel, impozitul auto ar fi încasat de autoritatea locală din Bucureşti. El a atras atenţia şi asupra faptului că posesorii de maşini care şi-au înmatriculat maşinile în alte judeţe plătesc o asigurare de aproape de două ori mai mică, raportat la cea din Capitală.

"Asigurările se calculează în funcţie de numărul de daune din judeţul respectiv. Dacă stai în Bucureşti şi ai maşina în alt judeţ şi faci o daună, dauna se calculează la Bucureşti. Şi se împarte costul la cei care au maşinile înmatriculate în Bucureşti. Dar tu nu eşti afectat", a spus el.

Sursa: Agerpres

Etichete: Capitala, taxa, masini, soferi, inmatriculari,

Dată publicare: 08-10-2025 14:33

