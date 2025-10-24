Un sârb a oferit 200 de euro mită unui polițist de frontieră pentru a intra în România. Cum a reacționat agentul

Un polițist de frontieră de la Moravița, județul Timiș, a anunțat autoritățile după ce un cetățean sârb i-a oferit 200 de euro mită pentru a intra ilegal în România, alături de alte două persoane.

Noaptea trecută s-au prezentat pe sensul de intrare în ţară, la Punctul de Trecere a Frontierei Stamora-Moraviţa rutier, trei cetăţeni sârbi, unul se afla la volan, alţi doi erau pasageri într-un microbuz înmatriculat în Serbia.

”Cu ocazia verificării documentelor de călătorie şi a condiţiilor legale de intrare în România, poliţiştii de frontieră au constatat că persoanele nu îndeplinesc condiţiile legale pentru a intra în ţară, respectiv nu deţin mijloacele de subzistenţă necesare pentru şedere, motiv pentru care urmau să le fie refuzată intrarea în ţară. În acel moment, unul dintre cetăţenii sârbi a încercat să ofere poliţistului de frontieră, cu titlu de mită, suma de 100 de euro, iar ulterior 200 de euro, pentru a nu fi luate măsurile legale, respectiv pentru a li se permite continuarea călătoriei”, a transmis Poliţia de Frontieră Timişoara, într-un comunicat de presă, de vineri.

Poliţistul de frontieră a refuzat suma de bani şi i-a transmis sârbului că fapta este infracţiune şi a sesizat imediat autorităţile.

Celor trei persoane nu li s-a permis intrarea în România, iar în cauză cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz pentru infracţiunea de dare de mită.

