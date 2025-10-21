Profesor din Brașov, trimis în judecată pentru luare de mită de la studenți și cadre MAI

21-10-2025 | 10:17
Inspectori ANPC, în vizorul DNA. Procurorii îi acuză că luau șpagă de la patroni pentru a ignora neregulile din magazine
Un profesor universitar din Braşov a fost trimis în judecată pentru luare de mită, după ce ar fi primit bani de la studenţi, inclusiv cadre active ale MAI, pentru a-i ajuta să promveze examenele pe parcursul anilor de studii universitare.

Lorena Mihăilă

În acelaşi dosar mai sunt inculpaţi un fost profesor şi mai mulţi studenţi, pentru dare de mită, luare de mită, cumpărare de influenţă şi trafic de influenţă. 

Direcţia Generală Anticorupţie informează că ofiţeri de poliţie judiciară ai instituţiei – Serviciul Judeţean Anticorupţie Braşov au făcut cercetări într-un dosar penal instrumentat de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, care a dispus trimiterea în judecată a 13 inculpaţi cercetaţi pentru dare de mită, luare de mită, cumpărare de influenţă şi trafic de influenţă.

Sume de bani de la studenți pentru promovarea examenelor

Din probele existente la dosar a reieşit că, în perioada august 2023 – iunie 2024, un profesor universitar la o facultate de drept din municipiul Braşov, cu sprijinul unui fost profesor la o instituţie de învăţământ, care îşi trafica influenţa pe care o avea asupra primului, a primit sume de bani de la mai mulţi studenţi, între care şi cadre active ale MAI, pentru a le facilita promovarea examenelor susţinute pe parcursul studiilor universitare sau de masterat, respectiv pentru a le transmite lucrările de licenţă şi a le asigura promovarea examenului de licenţă.

Concret, mita solicitată de profesorul universitar era, de regulă, între 200 şi 300 de euro (sau echivalentul în lei) pentru facilitarea promovării examenelor din timpul anilor de studiu şi între 400 şi 500 de euro (sau echivalentul în lei) pentru transmiterea lucrării de licenţă şi promovarea examenului de finalizare a studiilor.

Citește și
spaga
Scandal de corupție la o facultate de drept din Brașov: Profesor acuzat că a vândut note și licențe contra cost

Pe parcursul cercetărilor, doi dintre inculpaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind ulterior plasaţi sub control judiciar.

De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii în vederea confiscării speciale până la concurenţa sumei de 43.500 lei în cazul profesorului universitar, respectiv până la concurenţa sumei de 27.000 lei în cazul fostului profesor.

Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Braşov.

Sursa: News.ro

Etichete: brasov, mita, profesor universitar,

Dată publicare: 21-10-2025 10:17

