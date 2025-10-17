Scandal de corupție la o facultate de drept din Brașov: Profesor acuzat că a vândut note și licențe contra cost

17-10-2025 | 14:02
Un profesor universitar de la o facultate de drept din Brașov a fost trimis în judecată pentru că ar fi luat mită de la studenți.

autor
Alexandra Clej

În schimb îi ajută să promoveze examene, inclusiv de licenţă!

Alături de dascăl, în boxa acuzaților, se vor afla și 11 cursanți care au dat șpagă.

Potrivit procurorilor, cei mai mulți dintre studenții care au dat mită lucrează în cadrul ministerului de interne și voiau să devină ofițeri, funcție pentru care e nevoie de studii superioare.

Sumele pretinse erau cuprinse între 200 și 300 de euro pentru examenele de semestru sau de an și ajungeau până la 500 de euro în cazul celor de licență.

În dosar mai este inculpat un alt bărbat, fost cadru didactic, care ar fi făcut trafic de influență.

Practic el făcea legătura între studenți și profesorul dispus să le dea note de trecere în schimbul banilor.

Cercetările în acest dosar au durat mai bine de un an.

În vara lui 2024, la universitatea Spiru Haret din Brașov au avut loc percheziții, iar profesorul suspectat de corupţie a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru mai multe luni, alături de un alt inculpat.

Acum, rechizitoriul a fost înaintat către Tribunalul Brașov.

