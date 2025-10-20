Ioana Timofte, fostă șefă la „Controlul Cazanelor”, trimisă în judecată. Ar fi primit mită zece vacanțe de peste 150.000 euro

Fostul director al Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune S.A. Ioana Timofte şi alţi şase angajaţi sau apropiaţi ai acesteia au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie.

Acuzațiile sunt de luare de mită în formă continuată, instigare sau complicitate la luare de mită.

Ioana Timofte ar fi primit, între anii 2021 şi 2023, zece sejururi în staţiuni din Grecia, Italia, Spania şi Turcia, în valoare totală de 586.492 de lei (peste 115.000 de euro) şi 39.707 euro, de la reprezentantul a două societăţi comerciale cu care ar fi încheiat ilegal contracte de formare profesională, precum şi în schimbul promisiunii unor contracte viitoare, potrivit DNA.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie i-au trimis în judecată, în stare de libertate, pe Ioana Timofte, la data faptei director general al Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune S.A. (C.N.C.I.R. S.A.), pentru luare de mită, în formă continuată (10 acte materiale), şi pe alţi şase angajaţi ai companiei şi persoane din cercul relaţional al inculpatei, fiecare pentru instigare sau complicitate la luare de mită.

Date din rechizitoriul procurorilor

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în calitate de director general al C.N.C.I.R. S.A., Ioana Timofte ar fi încheiat, în mod nelegal, contracte de formare profesională cu două societăţi comerciale.

În schimbul acestor contracte şi al promisiunii încheierii altora viitoare, conform unei înţelegeri prestabilite cu reprezentantul acelor societăţi, aceasta ar fi pretins şi primit (pentru sine sau pentru alte persoane), în perioada 2021–2023, zece sejururi în valoare totală de 586.492 de lei şi 39.707 euro, în Grecia (Santorini, Creta, Rodos), Spania (Mallorca), Italia (Lido di Jesolo) şi Turcia (Antalya).

Potrivit procurorilor DNA, Timofte ar fi creat aparenţa de legalitate a desfăşurării unor cursuri de formare profesională în străinătate pentru angajaţi ai C.N.C.I.R. S.A. (sejururi organizate şi plătite din bugetul companiei), angajaţi care erau doar trecuţi pe lista de participare. Aceasta ar fi efectuat proceduri de achiziţie directă nelegale şi ar fi emis diplome de participare pentru a justifica deplasările.

Ea ar fi fost sprijinită de ceilalţi şase inculpaţi, care ar fi beneficiat, la rândul lor, de sejururi mascate sub forma organizării de cursuri de formare profesională.

În vederea confiscării speciale a echivalentului foloaselor necuvenite pretinse a fi primite de inculpaţi, în cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri şi sume de bani deţinute de fiecare inculpat.

Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti (având în vedere calitatea de avocat suspendat a Ioanei Timofte), cu propunerea de menţinere a măsurilor asigurătorii.

C.N.C.I.R. S.A. este o companie cu capital integral de stat, aflată în subordinea Ministerului Energiei.

Ioana Timofte a fost revocată din funcţia de director general în primăvara anului 2023, după ce Curtea de Apel Bucureşti a dispus, în cazul său, obligaţia „să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a comis faptele”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













