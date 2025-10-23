Instituție de stat, vizată de perchezițiile DNA. Directoarea, suspectată de luare de mită și trafic de influență

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) efectuează, joi, percheziţii în judeţul Braşov într-un dosar în care mai mulţi funcţionari publici sunt acuzaţi de corupţie.

Surse judiciare au precizat pentru Agerpres că descinderi au loc şi la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Braşov, iar printre persoanele vizate de anchetă ar fi şi directoarea instituţiei.

Sursele menţionate au arătat că procurorii investighează infracţiuni de luare de mită, trafic de influenţă, divulgare de informaţii nedestinate publicităţii şi fals.

Potrivit unui comunicat al DNA, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 18 locaţii situate pe raza judeţului Braşov, dintre care patru sunt sediile unor instituţii publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale.

"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Braşov efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie săvârşite în cursul anului 2025, de către funcţionari publici şi complici ai acestora", se precizează în comunicat.

