Măsurile de securitate ale Muzeului Drents, testate de hoții aurului dacic încă din 2024. Vizitator român: „Nu am văzut pază”

Politia din Olanda are un cerc de suspecți pentru jaful comis la muzeul din Assen, de unde hoții au furat artefacte din tezaurul dacic, faimosul Coif din aur de la Coțofenești și trei brățări dacice.

Toata poliția din Europa cooperează pentru a-i prinde pe suspecți. Aceștia au fost surprinși de camerele de supraveghere când au provocat o explozie au pătruns în muzeu și au fugit cu prada în numai două minute. Autoritățile române spun că vor da în judecată Muzeul Drents dacă nu a respectat clauzele privind paza tezaurului.

În imaginile făcute publice de poliția olandeză apar trei suspecți implicați în jaf. Aceștia forțează o ușă exterioară de pe una dintre laturile muzeului, pe care reușesc să o deschidă. Provoacă apoi o explozie, care le eliberează calea și pătrund în spațiul expoziției, unde fură coiful din aur și cele trei brățări dacice.

Anchetatorii cred că jaful a fost pregătit cu mult timp în urmă și iau în calcul inclusiv că suspecții au testat măsurile de securitate. Pe 22 august, un individ a fost surprins dând foc unor resturi sprijinite de zidul muzeului, iar cei care îl pot identifica sunt rugați să sune la numărul de urgență.

Un detectiv de artă din Amsterdam crede că, dacă hoții nu sunt prinși repede, vor încerca să topească piesele ca să valorifice aurul.

Arthur Brand, detectiv din Olanda: „Când am auzit că muzeul a fost jefuit, m-am rugat să fie vorba de picturi. În cazul tablourilor, se încearcă vânzarea și le putem găsi. Dar când am auzit că ținta lor a fost aurul... În cele mai multe cazuri aurul este topit. Dacă faci asta, valorează aproximativ 60.000 de euro. Sunt trei hoți cel puțin, așa se vede pe imaginile camerelor de supraveghere. Asta înseamnă 20.000 de euro pentru fiecare, iar ei vor merge la închisoare pentru 6-7 ani. Sper că vor păstra coiful intact și nu îl vor topi, pentru că va fi mai bine pentru ei”.

Magdalena Te Velde, româncă din Olanda: „Fiul meu a auzit explozia, dar nu ne-am dat seama ce era. Am fost să vizitez expoziția cu soțul și chiar mă minunam că ce bine că au adus-o și aici. Dar ce am observat atunci era că nu am văzut pază”.

Localnic: „Am fost cu soția în noiembrie și ne-a plăcut foarte mult. Ne cerem scuze țării voastre”.

Olandezii nu ar fi respectat contractul

Între timp, în România, cei implicați în organizarea expoziției „Dacia, Regatul aurului și argintului” au vorbit despre măsurile de securitate și au arătat o copie a contractului.

Ernest Oberländer-Târnoveanu, director Muzeul Național de Istorie al României (MNIR): „Sistemul de securitate a fost verificat pe două paliere. Pe de o parte de asigurătorul care a plătit asigurarea și colegi de-ai noștri care au verificat la fața locului sistemul. Asigurătorul a mai cerut în plus, având în vedere valoarea excepțională a pieselor, întărirea elementelor de securitate prin niște elemente care să blocheze accesul la ferestre, la ieșirea de urgență și la alte spații care să nu fie direct în contact cu expoziția”.

Directorul MNIR a precizat că va merge în instanță dacă, în urma anchetei, reiese că olandezii nu au respectat toate măsurile de securitate promise. Potrivit contractului, aceștia erau obligați să monitorizeze expoziția non-stop, iar poliția să fie imediat contactată dacă apar incidente. Tezaurul era asigurat, însă plata va fi făcută doar în anumite condiții.

Adrian Ristea, avocatul MNIR: „Sunt 4 bunuri culturale mobile. Sperăm să revină toate 4 întregi. Dar în cazul în care unul sau mai multe obiecte sunt deteriorate, toate condițiile se schimbă. De asta nu putem discuta de sume, termene de plată. Vă dau un caz ipotetic: ce se întâmplă dacă se recuperează doar un bun?”

Potrivit reprezentanților muzeului, tezaurul trimis la expoziție în Olanda conținea 673 de artefacte din colecțiile a 18 muzee românești.

Obiectele din expoziție vor fi aduse în țară peste o săptămână și vor fi verificate de arheologi. Pentru organizarea expoziției, statul român a cheltuit peste 100.000 de lei.

