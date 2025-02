Haz de necaz. Coiful croșetat, ideea virală a unei artiste. „Am primit foarte multe comenzi”

Pentru coiful croșetat, care îl imită pe cel de la Coțofenești, Alexandra, o artistă de 34 de ani din Iași, a lucrat trei zile.

Alexandra Rîmbu, artistă: „A trebuit să învăț să fac aceste ochiuri speciale pentru a replica bumbii din partea de sus. Am vrut să am aceeași proporție cu originalul. Am folosit fir auriu pentru a aminti de aurul dacic.”

Tânăra a vrut inițial să se consoleze după ce a aflat de jaful din Olanda.

Alexandra Rîmbu, artistă: „Am fost impactată emoțional de furtul coifului și, la o săptămână după, mi-a venit ideea așa, ca un pansament pentru o rană. Cel puțin coiful meu ține și cald. Dincolo de a transmite ceva oamenilor, cred că e un reminder: nu ar trebui să uităm această întâmplare.”

Coiful croșetat a ajuns și pe internet, unde a adunat sute de distribuiri și aprecieri.

Alexandra Rîmbu: „Am postat pe internet.”

Reporter: „Ce ai scris la descriere?”

Alexandra Rîmbu: „Cu dedicație pentru Ministerul Culturii: coiful dacic pentru tezaur, la tine acasă. Scrie-mi. Am primit foarte multe comenzi și mesaje în care își doreau să știe cât durează o comandă și cât costă.”

Coiful croșetat, în expoziția de la Art Safari

Coiful nu este de vânzare, dar va putea fi văzut la Art Safari, de pe 7 martie, în expoziția Young Blood. Operele artiștilor contemporani sunt tot mai căutate în ultima vreme.

Ioana Ciocan, director Art Safari: „De fiecare dată vom vedea toate lucrurile care se întâmplă în societatea contemporană: tragedii, calamități ale naturii sau schimbări de guvern — toate astea le vom vedea în arta contemporană. Tehnicile de design, tehnicile contemporane, dar și țesăturile sunt în mare trend în ziua de astăzi. Ne bucurăm foarte tare că acest eveniment inspiră artiștii să protesteze.”

În viitor, artista spune că va pregăti și replicile celorlalte cinci coifuri dacice existente la noi în țară.

