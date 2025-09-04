Trei dintre cei patru co-suspecți în cazul furtului coifului de la Coțofenești au scăpat de urmărirea penală

Trei dintre cei patru co-suspecți în cazul furtului de artă de la Muzeul Drents din Assen nu vor fi urmăriți penal. Ministerul Public (OM) consideră că rolul lor este prea mic pentru a fi trași la răspundere.

„Deși i-au ajutat pe suspecții principali cu acțiuni de sprijin, OM consideră că nu poate fi dovedit că aceștia știau că acțiunile lor aveau legătură cu furtul,” a transmis instituția joi.

Patru obiecte de artă românească de mare valoare au fost furate în timpul jafului din 25 ianuarie 2025, relatează NL Times.

Obiectele furate făceau parte din expoziția numită Dacia – Regatul de aur și argint.

Cazul implică faimosul coif de aur de la Coțofenești și trei brățări de aur.

Trei bărbați din Heerhugowaard sunt suspecții principali și se află în arest.

OM a transmis că un bărbat de 26 de ani din Heerhugowaard este singurul co-suspect care va fi urmărit penal. El este suspectat că a furat plăcuțe de înmatriculare și este convocat pentru o audiere cu ușile închise de către OM.

Suspecții principali sunt acuzați de furt și de distrugerea muzeului prin detonarea unei bombe artizanale, un dispozitiv flashbanger Ti-Rex, la o intrare de marfă din spatele muzeului.

Jan B., 20 de ani, și Bernhard Z., 35 de ani, sunt de asemenea suspectați că au furat mașina de fugă, care a fost ulterior incendiată.

Această mașină a plecat de la muzeu după jaf și a fost găsită ulterior arsă sub un viaduct lângă Rolde.

B. a declarat că Douglas Chesley W., în vârstă de 36 de ani, a fost creierul din spatele jafului.

Toți cei trei suspecți își exercită dreptul de a păstra tăcerea.

Momentul furtului

În luna ianuarie a acestui an, artefacte dacice de mare valoare, ce aparțin patrimoniului național al României, au fost furate din Muzeul Drents (Țările de Jos). Poliția batavă a publicat atunci la doar o zi distanță imagini din timpul jafului din Assen.

Au fost sustrase cele mai importante piese dacice, printre care Coiful de aur de la Coțofenești, precum și trei brățări de aur.

